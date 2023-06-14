Фактично втрачено аварійну готовність і реагування - очільник регулятора про ситуацію на ЗАЕС

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти перешкоджають переведенню енергоблоку ЗАЕС у режим "холодного зупину"

Він нагадав, що росіяни вже перетворили Запорізьку АЕС на військову базу.

Цитата

«Ми фактично втратили аварійну готовність і реагування. Кризовий центр, який знаходиться на промисловому майданчику ЗАЕС, не працює, оскільки там фактично проживають окупанти. Зовнішній кризовий центр не отримує даних про стан безпеки обладнання і систем ЗАЕС. Пожежно-рятувальна частина, яка має реагувати на аварійну ситуацію або аварію, не працює зараз», - сказав Коріков.

Деталі

За його словами, тиск та тортури рашистів привели до фактично зникнення пожежно-рятувальної частини, яка має підтримувати ЗАЕС у разі настання аварійної ситуації або аварії.

«Єдиний безпечний шлях забезпечити безпеку ЗАЕС – це повернути її під повний контроль легітимного та компетентного оператора – Енергоатома українського та під контроль законного органу регулювання ядерної радіаційної безпеки. Тобто (потрібна – ред.) деокупація та демілітаризація ЗАЕС», - сказав Коріков.

Він зазначив, що наразі можна констатувати, що росіяни руйнують бар’єри безпеки.

«В інших варіантах, у яких зараз Запорізька АЕС експлуатується, то ми бачимо й можемо констатувати, як бар’єр за бар’єром безпеки руйнується рашиськими окупантами. Починаючи з контролю доступу, тобто на ЗАЕС доступ контролюють окупанти, у яких зовсім інші цілі, не такі, як мають бути в експлуатуючої організації. Тобто безпечна експлуатація ядерних установок. Там зовсім інші цілі», - розповів Коріков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поїздка голови МАГАТЕ на Запорізьку АЕС відкладена з міркувань безпеки – ЗМІ