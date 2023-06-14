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Фактично втрачено аварійну готовність і реагування - очільник регулятора про ситуацію на ЗАЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Кризовий центр, який знаходиться на промисловому майданчику Запорізької АЕС, не працює. Зовнішній кризовий центр не отримує даних про стан безпеки обладнання і систем ЗАЕС. Пожежно-рятувальна частина, яка має реагувати на аварійну ситуацію або аварію, також не працює. Про це повідомив в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Фактично втрачено аварійну готовність і реагування - очільник регулятора про ситуацію на ЗАЕС

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Він нагадав, що росіяни вже перетворили Запорізьку АЕС на військову базу.

Цитата

«Ми фактично втратили аварійну готовність і реагування. Кризовий центр, який знаходиться на промисловому майданчику ЗАЕС, не працює, оскільки там фактично проживають окупанти. Зовнішній кризовий центр не отримує даних про стан безпеки обладнання і систем ЗАЕС. Пожежно-рятувальна частина, яка має реагувати на аварійну ситуацію або аварію, не працює зараз», - сказав Коріков.

Деталі

За його словами, тиск та тортури рашистів привели до фактично зникнення пожежно-рятувальної частини, яка має підтримувати ЗАЕС у разі настання аварійної ситуації або аварії.

«Єдиний безпечний шлях забезпечити безпеку ЗАЕС – це повернути її під повний контроль легітимного та компетентного оператора – Енергоатома українського та під контроль законного органу регулювання ядерної радіаційної безпеки. Тобто (потрібна – ред.) деокупація та демілітаризація ЗАЕС», - сказав Коріков.

Він зазначив, що наразі можна констатувати, що росіяни руйнують бар’єри безпеки.

«В інших варіантах, у яких зараз Запорізька АЕС експлуатується, то ми бачимо й можемо констатувати, як бар’єр за бар’єром безпеки руйнується рашиськими окупантами. Починаючи з контролю доступу, тобто на ЗАЕС доступ контролюють окупанти, у яких зовсім інші цілі, не такі, як мають бути в експлуатуючої організації. Тобто безпечна експлуатація ядерних установок. Там зовсім інші цілі», - розповів Коріков.

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