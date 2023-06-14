Фактически утрачена аварийная готовность и реагирование - глава регулятора о ситуации на ЗАЭС

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Он напомнил, что россияне уже превратили Запорожскую АЭС в военную базу.

Цитата

«Мы фактически потеряли аварийную готовность и реагирование. Кризисный центр, который находится на промышленной площадке ЗАЭС, не работает, поскольку там фактически проживают оккупанты. Внешний кризисный центр не получает данных о состоянии безопасности оборудования и систем ЗАЭС. Пожарно-спасательная часть, которая должна реагировать на аварийную ситуацию или аварию, не работает сейчас», - сказал Кориков.

Детали

По его словам, давление и пытки рашистов привели к фактическому исчезновению пожарно-спасательной части, которая должна поддерживать ЗАЭС в случае наступления аварийной ситуации или аварии.

«Единственный безопасный путь обеспечить безопасность ЗАЭС – это вернуть ее под полный контроль легитимного и компетентного оператора – Энергоатома украинского и под контроль законного органа регулирования ядерной радиационной безопасности. То есть (нужна – ред.) деоккупация и демилитаризация ЗАЭС», - сказал Кориков.

Он отметил, что сейчас можно констатировать, что россияне разрушают барьеры безопасности.

«В других вариантах, в которых сейчас Запорожская АЭС эксплуатируется, то мы видим и можем констатировать, как барьер за барьером безопасности разрушается рашискими оккупантами. Начиная с контроля доступа, то есть на ЗАЭС доступ контролируют оккупанты, у которых совсем другие цели, не такие, как должны быть у эксплуатирующей организации. То есть безопасная эксплуатация ядерных установок. Там совсем другие цели», - рассказал Кориков.

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