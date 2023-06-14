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Фактически утрачена аварийная готовность и реагирование - глава регулятора о ситуации на ЗАЭС

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Кризисный центр, который находится на промышленной площадке Запорожской АЭС, не работает. Внешний кризисный центр не получает данных о состоянии безопасности оборудования и систем ЗАЭС. Пожарно-спасательная часть, которая должна реагировать на аварийную ситуацию или аварию, также не работает. Об этом сообщил и.о. главы Госатомрегулирования Олег Кориков во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Фактически утрачена аварийная готовность и реагирование - глава регулятора о ситуации на ЗАЭС

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Он напомнил, что россияне уже превратили Запорожскую АЭС в военную базу.

Цитата

«Мы фактически потеряли аварийную готовность и реагирование. Кризисный центр, который находится на промышленной площадке ЗАЭС, не работает, поскольку там фактически проживают оккупанты. Внешний кризисный центр не получает данных о состоянии безопасности оборудования и систем ЗАЭС. Пожарно-спасательная часть, которая должна реагировать на аварийную ситуацию или аварию, не работает сейчас», - сказал Кориков.

Детали

По его словам, давление и пытки рашистов привели к фактическому исчезновению пожарно-спасательной части, которая должна поддерживать ЗАЭС в случае наступления аварийной ситуации или аварии.

«Единственный безопасный путь обеспечить безопасность ЗАЭС – это вернуть ее под полный контроль легитимного и компетентного оператора – Энергоатома украинского и под контроль законного органа регулирования ядерной радиационной безопасности. То есть (нужна – ред.) деоккупация и демилитаризация ЗАЭС», - сказал Кориков.

Он отметил, что сейчас можно констатировать, что россияне разрушают барьеры безопасности.

«В других вариантах, в которых сейчас Запорожская АЭС эксплуатируется, то мы видим и можем констатировать, как барьер за барьером безопасности разрушается рашискими оккупантами. Начиная с контроля доступа, то есть на ЗАЭС доступ контролируют оккупанты, у которых совсем другие цели, не такие, как должны быть у эксплуатирующей организации. То есть безопасная эксплуатация ядерных установок. Там совсем другие цели», - рассказал Кориков.

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