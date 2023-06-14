Найважливіше - забезпечити безпеку на ЗАЕС: Галущенко зустрівся з головою МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі. Сторони обговорили майбутній візит представників агентства на окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію та вплив катастрофи на Каховській ГЕС на безпеку ЗАЕС. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство енергетики України.
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Як зазначається, очільник Міненерго наголосив, що вітає майбутній візит гендиректора МАГАТЕ на окуповану станцію та очікує оцінки експертами агентства реальної ситуації на ЗАЕС, зокрема стану обладнання і систем управління ядерним об’єктом.
"Ситуація на ЗАЕС – це питання ядерної і радіаційної безпеки не тільки України, але і всього континенту. Дуже важливо забезпечити безпеку на ЗАЕС і її роботу після деокупації. Тому ми вітаємо вашу місію, яка може нам допомогти отримати об’єктивну оцінку того, що відбувається на ЗАЕС, і термінів, коли ми можемо знову ввести її в роботу", - підкреслив Галущенко.
Він наголосив, що наразі ситуація в енергосистемі непроста, зокрема через катастрофу на Каховській ГЕС. Підрив російськими окупантами дамби гідроелектростанції та, як наслідок, суттєве зниження рівня води в Каховському водосховищі становить не тільки додаткову загрозу для ЗАЕС, але і позначилося на роботі гідрогенерації в цілому. Адже гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю.
"Повернення ЗАЕС і робота хоча б одного з її блоків на енергосистему України дозволить нам стабілізувати ситуацію. Особливе значення це матиме у найскладніший осінньо-зимовий період", - зазначив Галущенко.
Міністр також зауважив, що зруйнована Каховська ГЕС не підлягає відновленню, і висловив сподівання, що місія МАГАТЕ складе реальну оцінку наслідків цієї катастрофи і допоможе Україні у розробленні заходів з її подолання.
Рафаель Гроссі своєю чергою пообіцяв, що представники МАТАГЕ докладуть максимум зусиль для забезпечення безпеки ЗАЕС та у наданні Україні допомоги з подоланням наслідків катастрофи на Каховській ГЕС.
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