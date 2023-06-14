Самое важное - обеспечить безопасность на ЗАЭС: Галущенко встретился с главой МАГАТЭ

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Как отмечается, глава Минэнерго отметил, что приветствует предстоящий визит гендиректора МАГАТЭ на оккупированную станцию и ожидает оценки экспертами агентства реальной ситуации на ЗАЭС, в частности состояния оборудования и систем управления ядерным объектом.

"Ситуация на ЗАЭС – это вопрос ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего континента. Очень важно обеспечить безопасность на ЗАЭС и ее работу после деоккупации. Поэтому мы приветствуем вашу миссию, которая может нам помочь получить объективную оценку того, что происходит на ЗАЭС, и сроков, когда мы можем снова ввести ее в работу", - подчеркнул Галущенко.

Он отметил, что сейчас ситуация в энергосистеме непростая, в частности из-за катастрофы на Каховской ГЭС. Подрыв российскими оккупантами дамбы гидроэлектростанции и, как следствие, существенное снижение уровня воды в Каховском водохранилище представляет не только дополнительную угрозу для ЗАЭС, но и сказалось на работе гидрогенерации в целом. Ведь гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью.

"Возвращение ЗАЭС и работа хотя бы одного из ее блоков на энергосистему Украины позволит нам стабилизировать ситуацию. Особое значение это будет иметь в самый сложный осенне-зимний период", - отметил Галущенко.

Министр также отметил, что разрушенная Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, и выразил надежду, что миссия МАГАТЭ составит реальную оценку последствий этой катастрофы и поможет Украине в разработке мер по ее преодолению.

Рафаэль Гросси в свою очередь пообещал, что представители МАТАГЕ приложат максимум усилий для обеспечения безопасности ЗАЭС и в предоставлении Украине помощи в преодолении последствий катастрофы на Каховской ГЭС.

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