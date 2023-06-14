Самое важное - обеспечить безопасность на ЗАЭС: Галущенко встретился с главой МАГАТЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили предстоящий визит представителей агентства на оккупированную россиянами Запорожскую атомную электростанцию и влияние катастрофы на Каховской ГЭС на безопасность ЗАЭС. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
Детали
Как отмечается, глава Минэнерго отметил, что приветствует предстоящий визит гендиректора МАГАТЭ на оккупированную станцию и ожидает оценки экспертами агентства реальной ситуации на ЗАЭС, в частности состояния оборудования и систем управления ядерным объектом.
"Ситуация на ЗАЭС – это вопрос ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего континента. Очень важно обеспечить безопасность на ЗАЭС и ее работу после деоккупации. Поэтому мы приветствуем вашу миссию, которая может нам помочь получить объективную оценку того, что происходит на ЗАЭС, и сроков, когда мы можем снова ввести ее в работу", - подчеркнул Галущенко.
Он отметил, что сейчас ситуация в энергосистеме непростая, в частности из-за катастрофы на Каховской ГЭС. Подрыв российскими оккупантами дамбы гидроэлектростанции и, как следствие, существенное снижение уровня воды в Каховском водохранилище представляет не только дополнительную угрозу для ЗАЭС, но и сказалось на работе гидрогенерации в целом. Ведь гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью.
"Возвращение ЗАЭС и работа хотя бы одного из ее блоков на энергосистему Украины позволит нам стабилизировать ситуацию. Особое значение это будет иметь в самый сложный осенне-зимний период", - отметил Галущенко.
Министр также отметил, что разрушенная Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, и выразил надежду, что миссия МАГАТЭ составит реальную оценку последствий этой катастрофы и поможет Украине в разработке мер по ее преодолению.
Рафаэль Гросси в свою очередь пообещал, что представители МАТАГЕ приложат максимум усилий для обеспечения безопасности ЗАЭС и в предоставлении Украине помощи в преодолении последствий катастрофы на Каховской ГЭС.
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