Пятый энергоблок Запорожской АЭС до сих пор не перевели в режим "холодной остановки" - Котин

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"Да, фактически, они (украинские работники, ред.) могут инициировать эту процедуру, но не могут выполнить ее физически потому, что там эту ситуацию контролируют рашисты. Так называемое руководство станции от рашистов, которое непосредственно находится на АЭС, пока не выполняют распоряжения", - сообщил Котин.

Детали

Он добавил, что по информации украинской стороны, оккупанты все же готовятся перевести энергоблок в режим "холодной остановки". Директор объяснил, что это наиболее безопасное состояние блока "при любых условиях".

"Когда с потерей уровня в Каховском водохранилище произошла эта дополнительная гидратация, действительно, регулятор логично принял решение перевести последний энергоблок в "холодный останов", чтобы перевести в наиболее безопасное состояние", - резюмировал он.

Добавим

8 июня Государственная инспекция ядерного регулирования Украины издала распоряжение, что энергоблок №5 Запорожской АЭС необходимо немедленно вывести в режим "холодного останова". Ограничение эксплуатации энергоблока №5 Запорожской АЭС будет действовать до устранения выявленных нарушений.

И.о. председателя Госатомрегулирования Олег Кориков 14 июня заявил, что кризисный центр, который находится на промышленной площадке Запорожской АЭС, не работает. Внешний кризисный центр не получает данных о состоянии безопасности оборудования и систем ЗАЭС. Пожарно-спасательная часть, которая должна реагировать на аварийную ситуацию или аварию, также не работает.

Напомним

В Украину с визитом прибыл генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он планирует посетить оккупированную россиянами Запорожскую атомную электростанцию.

Как отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко, Украина ожидает оценки экспертами агентства реальной ситуации на ЗАЭС, в частности состояния оборудования и систем управления ядерным’объектом.