"Дані про стан радіації на ЗАЕС передаються з папірця": окупанти зупинили систему автоматичної передачі інформації
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Російські окупанти зупинили автоматичну передачу даних із Запорізької АЕС до Міжнародної системи радіаційного моніторингу (IRMIS). Через це команді МАГАТЕ, яка перебуває на території станції, доводиться надавати інформацію про стан радіації "з папірця", розповів в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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За словами Корікова, два тижні тому за командою з москви припинилася автоматична передача даних з датчиків радіаційного моніторингу, розташованих на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Він підкреслив, що це є "неприйнятним" та порушує вимоги ядерної та радіаційної безпеки.
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"Наразі та команда МАГАТЕ, яка перебуває на Запорізькій АЕС, в мануальному режимі – на папірці, телефоном – знімає показники з цих датчиків і передає їх у штаб-квартиру МАГАТЕ у Відні. Потім вже у Відні цю інформацію вводять у систему IRMIS, і ці дані стають доступними для країн-членів МАГАТЕ, включно з Україною", - повідомив Коріков.
Він наголосив: "Бар'єр за бар'єром руйнуються принципи безпеки на Запорізькій АЕС".
Нагадаємо
В.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков повідомив, що кризовий центр, який знаходиться на промисловому майданчику Запорізької АЕС, не працює. Зовнішній кризовий центр не отримує даних про стан безпеки обладнання і систем ЗАЕС. Пожежно-рятувальна частина, яка має реагувати на аварійну ситуацію або аварію, також не працює.