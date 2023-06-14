"Данные о состоянии радиации на ЗАЭС передаются по бумажке": оккупанты остановили систему автоматической передачи информации

Детали

По словам Корикова, две недели назад по команде из Москвы прекратилась автоматическая передача данных с датчиков радиационного мониторинга, расположенных на промышленной площадке Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что это является "неприемлемым" и нарушает требования ядерной и радиационной безопасности.

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"Сейчас та команда МАГАТЭ, которая находится на Запорожской АЭС, в мануальном режиме – на бумажке, по телефону – снимает показатели с этих датчиков и передает их в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене. Затем уже в Вене эта информация вводится в систему IRMIS, и эти данные становятся доступными для стран-членов МАГАТЭ, включая Украину", - сообщил Кориков.

Он подчеркнул: "Барьер за барьером разрушаются принципы безопасности на Запорожской АЭС".

Напомним

И.о. председателя Госатомрегулирования Олег Кориков сообщил, что кризисный центр, который находится на промышленной площадке Запорожской АЭС, не работает. Внешний кризисный центр не получает данных о состоянии безопасности оборудования и систем ЗАЭС. Пожарно-спасательная часть, которая должна реагировать на аварийную ситуацию или аварию, также не работает.