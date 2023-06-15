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Глава МАГАТЭ охарактеризовал ситуацию на Запорожской АЭС как "серьезную"

Киев • УНН

 • 1840463 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита на оккупированную россией Запорожскую АЭС назвал ситуацию "серьезной", и имеющей последствия. Для стабилизации, по его словам, был принят ряд мер, передает УНН со ссылкой на BILD.

Глава МАГАТЭ охарактеризовал ситуацию на Запорожской АЭС как "серьезную"

Детали

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прокомментировал увиденное после визита на оккупированную Россией Запорожскую АЭС. 

"С одной стороны, ситуация серьезная, последствия есть и они реальны. С другой, был принят ряд мер для стабилизации ситуации", - сказал он.

Дополнение

После разрушения плотины Каховской ГЭС руководитель МАГАТЭ решил посетить Запорожскую АЭС, чтобы получить представление о ситуации с безопасностью на атомной электростанции. ЗАЭС получает охлаждающую воду из водохранилища, пострадавшего в результате прорыва дамбы.

Как ранее сообщил и.о. председателя Госатомрегулирования Олег Кориков, российские оккупанты по команде из Москвы остановили автоматическую передачу данных с Запорожской АЭС в Международную систему радиационного мониторинга (IRMIS). Из-за этого команде МАГАТЭ, которая находится на территории станции, приходится предоставлять информацию о состоянии радиации "с бумажки".

Кризисный центр, который находится на промышленной площадке Запорожской АЭС, не работает. Внешний кризисный центр не получает данных о состоянии безопасности оборудования и систем ЗАЭС. Пожарно-спасательная часть, которая должна реагировать на аварийную ситуацию или аварию, также не работает.

Несмотря на распоряжение Госатомрегулирования от 8 июня, пятый энергоблок Запорожской АЭС до сих пор не перевели в режим "холодной остановки". Россияне, оккупировавшие станцию, не только не выполнили, но и не позволяют воплотить это решение украинским работникам.

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