Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається без змін - Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС на сьогоднішній ранок залишається цілком достатнім для забезпечення потреб станції, повідомили в НАЕК "Енергоатом", пише УНН.
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"Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний. Станом на 10:00 14 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя продовжує знижуватись, у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін – 16,67 м. Цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як вказано, попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.
Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,21 м. Зауважується, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від коливань Каховського водосховища.
Доповнення
Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.
При цьому, як вказано, енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.