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Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається без змін - Енергоатом

Київ • УНН

 • 695538 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС на сьогоднішній ранок залишається цілком достатнім для забезпечення потреб станції, повідомили в НАЕК "Енергоатом", пише УНН.

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається без змін - Енергоатом

Цитата

"Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний. Станом на 10:00 14 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя продовжує знижуватись, у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін – 16,67 м. Цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як вказано, попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,21 м. Зауважується, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від коливань Каховського водосховища.

Доповнення

Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.

При цьому, як вказано, енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

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