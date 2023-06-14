Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается без изменений - Энергоатом

Цитата

"Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС – стабилен. По состоянию на 10:00 14 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя продолжает снижаться, в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений – 16,67 м. Этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой.

Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – на уровне 11,21 м. Отмечается, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от колебаний Каховского водохранилища.

Дополнение

Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

При этом, как указано, энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.