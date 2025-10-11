російський волгоград сколихнули потужні вибухи: пошкоджено житлові будинки, школу та дитячий садок - росЗМІ
Київ • УНН
Вночі 11 жовтня у російському волгограді пролунали вибухи, ймовірно, після атаки дронів. Губернатор підтвердив інформацію, аеропорт ввів обмеження.
У російському місті волгоград в ніч на суботу, 11 жовтня, було чути вибухи. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Жителі міста повідомляють, що на околицях пролунало від 5 до 7 потужних вибухів. Очевидці розповіли, що до цього чули характерний гул дронів.
Внаслідок атаки ЗСУ на вулиці 50 років Жовтня у волгограді у трьох багатоквартирних будинках, а також будівлях школи та дитячого садка частково вибиті шибки
Тим часом губернатор андрій бочаров підтвердив інформацію про вибухи і розповів про доручення з організації пункту тимчасового розміщення для мешканців постраждалих квартир.
Раніше у аеропорту волгограда ввели тимчасові обмеження. Рейси затримуються або перенаправляються до інших міст.
Нагадаємо
Сили оборони України в ніч на 9 жовтня уразили Коробковський ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка" у волгоградській області рф. На території обох об'єктів зафіксовано вибухи та пожежу.
