Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 36774 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
29 вересня, 13:55 • 46339 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 46985 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33 • 50487 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 28923 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 25051 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 17108 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 30694 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 49679 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 70924 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
волгоградська область під атакою невідомих дронів: населені пункти залишилися без світла

Київ • УНН

 • 182 перегляди

У ніч проти 30 вересня волгоградська область зазнала атаки невідомих дронів, яку відбили сили ППО рф. Внаслідок падіння уламків БПЛА сталися два займання сухої рослинності та пошкодження ліній електропередач, що призвело до знеструмлення трьох населених пунктів.

волгоградська область під атакою невідомих дронів: населені пункти залишилися без світла

У ніч проти 30 вересня волгоградська область була під ударом невідомих дронів. Сили ППО рф намагалися відбити атаку. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ та губернатора регіону андрія бочарова.

Масовану атаку БПЛА відбито у волгоградській області, порушено електропостачання трьох населених пунктів, повідомив губернатор

- йдеться у повідомленнях росЗМІ.

Деталі

Внаслідок падіння уламків БПЛА на околицях волгограда сталися два масштабні займання сухої рослинності, які оперативно ліквідували пожежні підрозділи.

У светлоярському районі було пошкоджено лінії електропередач, що спричинило перебої з електропостачанням у трьох населених пунктах. За попередніми даними, руйнувань будівель та постраждалих немає.

Нагадаємо

Місто брянськ у рф у ніч проти 29 вересня опинилося під атакою. Відомо про влучання по промисловому заводу - "Електродеталь".

Окрім цього, 28 вересня пролунала серія вибухів у бєлгороді та області. Користувачі публікували відео з наслідками ударів по місту, на яких видно дим та вибухи в районі місцевої ТЕЦ та однієї з підстанцій.

Внаслідок атак у бєлгороді та прилеглих районах зникло електропостачання і водопостачання. 

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Електроенергія