волгоградська область під атакою невідомих дронів: населені пункти залишилися без світла
Київ • УНН
У ніч проти 30 вересня волгоградська область зазнала атаки невідомих дронів, яку відбили сили ППО рф. Внаслідок падіння уламків БПЛА сталися два займання сухої рослинності та пошкодження ліній електропередач, що призвело до знеструмлення трьох населених пунктів.
У ніч проти 30 вересня волгоградська область була під ударом невідомих дронів. Сили ППО рф намагалися відбити атаку. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ та губернатора регіону андрія бочарова.
Деталі
Внаслідок падіння уламків БПЛА на околицях волгограда сталися два масштабні займання сухої рослинності, які оперативно ліквідували пожежні підрозділи.
У светлоярському районі було пошкоджено лінії електропередач, що спричинило перебої з електропостачанням у трьох населених пунктах. За попередніми даними, руйнувань будівель та постраждалих немає.
Нагадаємо
Місто брянськ у рф у ніч проти 29 вересня опинилося під атакою. Відомо про влучання по промисловому заводу - "Електродеталь".
Окрім цього, 28 вересня пролунала серія вибухів у бєлгороді та області. Користувачі публікували відео з наслідками ударів по місту, на яких видно дим та вибухи в районі місцевої ТЕЦ та однієї з підстанцій.
Внаслідок атак у бєлгороді та прилеглих районах зникло електропостачання і водопостачання.