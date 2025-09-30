волгоградская область под атакой неизвестных дронов: населенные пункты остались без света
Киев • УНН
В ночь на 30 сентября Волгоградская область подверглась атаке неизвестных дронов, которую отбили силы ПВО рф. В результате падения обломков БПЛА произошли два возгорания сухой растительности и повреждения линий электропередач, что привело к обесточиванию трех населенных пунктов.
В ночь на 30 сентября Волгоградская область была под ударом неизвестных дронов. Силы ПВО РФ пытались отразить атаку. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ и губернатора региона Андрея Бочарова.
Массированная атака БПЛА отбита в Волгоградской области, нарушено электроснабжение трех населенных пунктов, сообщил губернатор
Детали
В результате падения обломков БПЛА на окраинах Волгограда произошли два масштабных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидировали пожарные подразделения.
В Светлоярском районе были повреждены линии электропередач, что привело к перебоям с электроснабжением в трех населенных пунктах. По предварительным данным, разрушений зданий и пострадавших нет.
Напомним
Город Брянск в РФ в ночь на 29 сентября оказался под атакой. Известно о попадании по промышленному заводу - "Электродеталь".
Кроме этого, 28 сентября прозвучала серия взрывов в Белгороде и области. Пользователи публиковали видео с последствиями ударов по городу, на которых видны дым и взрывы в районе местной ТЭЦ и одной из подстанций.
В результате атак в Белгороде и прилегающих районах исчезло электроснабжение и водоснабжение.