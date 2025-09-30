волгоградская область под атакой неизвестных дронов: населенные пункты остались без света

$41.480.01
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 36753 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 46307 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 46975 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 50478 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 28920 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 25049 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 17106 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 30692 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 49677 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70922 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Белом доме подготовили мирный план, чтобы завершить войну Израиля с боевиками ХАМАСPhoto29 сентября, 19:27 • 3380 просмотра
Нетаньяху заявил, что поддерживает план Трампа по прекращению войны в Газе29 сентября, 19:54 • 2862 просмотра
Президент Польши Навроцкий подал в Сейм законопроект против "бандеризма"29 сентября, 20:10 • 9522 просмотра
Украинцу грозит 4 года тюрьмы за поджог Ikea в Вильнюсе - LRT23:15 • 4332 просмотра
Россия готовится к усилению авиаударов и увеличению количества средств поражения в Украине00:34 • 6194 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto29 сентября, 10:29 • 39726 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева29 сентября, 10:08 • 32553 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Виктор Орбан
Камала Харрис
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Государственная граница Украины
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 13601 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 16307 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 29183 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 37597 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 34512 просмотра
YouTube
ТикТок
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Ракетный комплекс "Панцирь"

волгоградская область под атакой неизвестных дронов: населенные пункты остались без света

Киев • УНН

 • 174 просмотра

В ночь на 30 сентября Волгоградская область подверглась атаке неизвестных дронов, которую отбили силы ПВО рф. В результате падения обломков БПЛА произошли два возгорания сухой растительности и повреждения линий электропередач, что привело к обесточиванию трех населенных пунктов.

волгоградская область под атакой неизвестных дронов: населенные пункты остались без света

В ночь на 30 сентября Волгоградская область была под ударом неизвестных дронов. Силы ПВО РФ пытались отразить атаку. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ и губернатора региона Андрея Бочарова.

Массированная атака БПЛА отбита в Волгоградской области, нарушено электроснабжение трех населенных пунктов, сообщил губернатор

- говорится в сообщениях росСМИ.

Детали

В результате падения обломков БПЛА на окраинах Волгограда произошли два масштабных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидировали пожарные подразделения.

В Светлоярском районе были повреждены линии электропередач, что привело к перебоям с электроснабжением в трех населенных пунктах. По предварительным данным, разрушений зданий и пострадавших нет.

Напомним

Город Брянск в РФ в ночь на 29 сентября оказался под атакой. Известно о попадании по промышленному заводу - "Электродеталь".

Кроме этого, 28 сентября прозвучала серия взрывов в Белгороде и области. Пользователи публиковали видео с последствиями ударов по городу, на которых видны дым и взрывы в районе местной ТЭЦ и одной из подстанций.

В результате атак в Белгороде и прилегающих районах исчезло электроснабжение и водоснабжение.

Вероника Марченко

Война в Украине
Электроэнергия