российский волгоград сотрясли мощные взрывы: повреждены жилые дома, школа и детский сад - росСМИ
Киев • УНН
Ночью 11 октября в российском волгограде прогремели взрывы, вероятно, после атаки дронов. Губернатор подтвердил информацию, аэропорт ввел ограничения.
В российском городе Волгоград в ночь на субботу, 11 октября, были слышны взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Подробности
Жители города сообщают, что на окраинах прогремело от 5 до 7 мощных взрывов. Очевидцы рассказали, что до этого слышали характерный гул дронов.
В результате атаки ВСУ на улице 50 лет Октября в Волгограде в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла
Тем временем губернатор Андрей Бочаров подтвердил информацию о взрывах и рассказал о поручении по организации пункта временного размещения для жителей пострадавших квартир.
Ранее в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения. Рейсы задерживаются или перенаправляются в другие города.
Напомним
Силы обороны Украины в ночь на 9 октября поразили Коробковский ГПЗ и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка" в Волгоградской области РФ. На территории обоих объектов зафиксированы взрывы и пожар.
волгоградская область под атакой неизвестных дронов: населенные пункты остались без света30.09.25, 07:18 • 3547 просмотров