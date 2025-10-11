$41.510.10
10 октября, 19:08 • 11600 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 22702 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 32080 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 24258 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
10 октября, 14:04 • 22266 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
10 октября, 13:35 • 28459 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10 октября, 10:53 • 36422 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
10 октября, 09:44 • 39576 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08 • 19304 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 19763 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
российский волгоград сотрясли мощные взрывы: повреждены жилые дома, школа и детский сад - росСМИ

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Ночью 11 октября в российском волгограде прогремели взрывы, вероятно, после атаки дронов. Губернатор подтвердил информацию, аэропорт ввел ограничения.

российский волгоград сотрясли мощные взрывы: повреждены жилые дома, школа и детский сад - росСМИ

В российском городе Волгоград в ночь на субботу, 11 октября, были слышны взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

Жители города сообщают, что на окраинах прогремело от 5 до 7 мощных взрывов. Очевидцы рассказали, что до этого слышали характерный гул дронов.

В результате атаки ВСУ на улице 50 лет Октября в Волгограде в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла

- говорится в одном из сообщений.

Тем временем губернатор Андрей Бочаров подтвердил информацию о взрывах и рассказал о поручении по организации пункта временного размещения для жителей пострадавших квартир.

Ранее в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения. Рейсы задерживаются или перенаправляются в другие города.

Напомним

Силы обороны Украины в ночь на 9 октября поразили Коробковский ГПЗ и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка" в Волгоградской области РФ. На территории обоих объектов зафиксированы взрывы и пожар.

волгоградская область под атакой неизвестных дронов: населенные пункты остались без света30.09.25, 07:18 • 3547 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия