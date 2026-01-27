Російський дрон атакував рятувальників під час гасіння пожежі у Слов'янську

російський дрон атакував рятувальників під час ліквідації пожежі у Слов’янську, пошкоджена автоцистерна, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Через ворожий обстріл загорілася вантажівка, вогнеборці оперативно розпочали гасіння. Однак під час ліквідації займання ворог здійснив підступний повторний удар по рятувальниках - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у ДСНС, внаслідок обстрілу пошкоджена автоцистерна. На щастя, особовий склад не постраждав.

Роботи тимчасово зупинені через пряму загрозу життю вогнеборців.

