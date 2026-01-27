Російський дрон атакував рятувальників під час гасіння пожежі у Слов'янську
Київ • УНН
В Слов'янську російський дрон атакував рятувальників, які ліквідовували пожежу вантажівки. Внаслідок атаки пошкоджено автоцистерну, особовий склад не постраждав.
російський дрон атакував рятувальників під час ліквідації пожежі у Слов’янську, пошкоджена автоцистерна, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Через ворожий обстріл загорілася вантажівка, вогнеборці оперативно розпочали гасіння. Однак під час ліквідації займання ворог здійснив підступний повторний удар по рятувальниках
Як повідомили у ДСНС, внаслідок обстрілу пошкоджена автоцистерна. На щастя, особовий склад не постраждав.
Роботи тимчасово зупинені через пряму загрозу життю вогнеборців.
