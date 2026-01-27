$43.130.01
Ексклюзив
16:28 • 2700 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20 • 4314 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
15:20 • 13485 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
14:04 • 13126 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 26801 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 19297 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 15581 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 26544 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 26497 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
27 січня, 08:29 • 17356 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
15:20 • 13474 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
13:14 • 26790 перегляди
Російський дрон атакував рятувальників під час гасіння пожежі у Слов'янську

Київ • УНН

 • 46 перегляди

В Слов'янську російський дрон атакував рятувальників, які ліквідовували пожежу вантажівки. Внаслідок атаки пошкоджено автоцистерну, особовий склад не постраждав.

Російський дрон атакував рятувальників під час гасіння пожежі у Слов'янську

російський дрон атакував рятувальників під час ліквідації пожежі у Слов’янську, пошкоджена автоцистерна, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Через ворожий обстріл загорілася вантажівка, вогнеборці оперативно розпочали гасіння. Однак під час ліквідації займання ворог здійснив підступний повторний удар по рятувальниках 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили у ДСНС, внаслідок обстрілу пошкоджена автоцистерна. На щастя, особовий склад не постраждав.

Роботи тимчасово зупинені через пряму загрозу життю вогнеборців.

рф трьома "шахедами" атакувала пасажирський поїзд “Барвінкове - Львів - Чоп”, є поранені27.01.26, 17:24 • 1976 переглядiв

Антоніна Туманова

