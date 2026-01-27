Российский дрон атаковал спасателей во время тушения пожара в Славянске
Киев • УНН
В Славянске российский дрон атаковал спасателей, которые ликвидировали пожар грузовика. В результате атаки повреждена автоцистерна, личный состав не пострадал.
российский дрон атаковал спасателей во время ликвидации пожара в Славянске, повреждена автоцистерна, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Из-за вражеского обстрела загорелся грузовик, пожарные оперативно приступили к тушению. Однако во время ликвидации возгорания враг совершил коварный повторный удар по спасателям
Как сообщили в ГСЧС, в результате обстрела повреждена автоцистерна. К счастью, личный состав не пострадал.
Работы временно остановлены из-за прямой угрозы жизни пожарных.
рф тремя "шахедами" атаковала пассажирский поезд "Барвенково - Львов - Чоп", есть раненые27.01.26, 17:24 • 1962 просмотра