Эксклюзив
16:28 • 2640 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
16:20 • 4228 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
15:20 • 13435 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
14:04 • 13100 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 26733 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 19272 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 15568 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 26518 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 26485 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
27 января, 08:29 • 17350 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Российский дрон атаковал спасателей во время тушения пожара в Славянске

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В Славянске российский дрон атаковал спасателей, которые ликвидировали пожар грузовика. В результате атаки повреждена автоцистерна, личный состав не пострадал.

Российский дрон атаковал спасателей во время тушения пожара в Славянске

российский дрон атаковал спасателей во время ликвидации пожара в Славянске, повреждена автоцистерна, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Из-за вражеского обстрела загорелся грузовик, пожарные оперативно приступили к тушению. Однако во время ликвидации возгорания враг совершил коварный повторный удар по спасателям 

- говорится в сообщении.

Как сообщили в ГСЧС, в результате обстрела повреждена автоцистерна. К счастью, личный состав не пострадал.

Работы временно остановлены из-за прямой угрозы жизни пожарных.

рф тремя "шахедами" атаковала пассажирский поезд "Барвенково - Львов - Чоп", есть раненые27.01.26, 17:24 • 1962 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Славянск
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям