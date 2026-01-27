Российский дрон атаковал спасателей во время тушения пожара в Славянске

российский дрон атаковал спасателей во время ликвидации пожара в Славянске, повреждена автоцистерна, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Из-за вражеского обстрела загорелся грузовик, пожарные оперативно приступили к тушению. Однако во время ликвидации возгорания враг совершил коварный повторный удар по спасателям - говорится в сообщении.

Как сообщили в ГСЧС, в результате обстрела повреждена автоцистерна. К счастью, личный состав не пострадал.

Работы временно остановлены из-за прямой угрозы жизни пожарных.

