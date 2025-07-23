Російський дрон атакував авто на Херсонщині: двоє загиблих

У Херсонській області російські війська атакували цивільний автомобіль, відомо про двох загиблих і двох поранених, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі у середу, пише УНН.

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За даними слідства, вранці 23 липня військові рф здійснили атаку безпілотником на цивільний автомобіль, який рухався ґрунтовою дорогою між селами Незламне та Ромашкове Херсонського району.

"Внаслідок удару загинули двоє чоловіків віком 44 та 45 років. Ще двоє цивільних - жінка 83 років та чоловік 58 років - отримали поранення різного ступеня тяжкості та госпіталізовані", - повідомили у прокуратурі.

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