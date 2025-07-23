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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российский дрон атаковал авто на Херсонщине: двое погибших

Киев • УНН

 • 2406 просмотра

В Херсонской области российские войска атаковали гражданский автомобиль беспилотником. В результате удара погибли двое мужчин, еще двое гражданских получили ранения.

Российский дрон атаковал авто на Херсонщине: двое погибших

В Херсонской области российские войска атаковали гражданский автомобиль, известно о двух погибших и двух раненых, сообщили в Херсонской областной прокуратуре в среду, пишет УНН.

Подробности

По данным следствия, утром 23 июля военные РФ совершили атаку беспилотником на гражданский автомобиль, который двигался по грунтовой дороге между селами Незламное и Ромашково Херсонского района.

"В результате удара погибли двое мужчин в возрасте 44 и 45 лет. Еще двое гражданских - женщина 83 лет и мужчина 58 лет - получили ранения различной степени тяжести и госпитализированы", - сообщили в прокуратуре.

россияне атаковали детей в Херсонской области дроном23.07.25, 10:31 • 5384 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
Херсонская область
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