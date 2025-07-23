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россияне атаковали детей в Херсонской области дроном

Киев • УНН

 • 3076 просмотра

В селе Зорьевка Белозерской общины Херсонской области российский БпЛА атаковал двух 13-летних детей. Мальчик и девочка получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, им оказана медицинская помощь на месте.

россияне атаковали детей в Херсонской области дроном

В Херсонской области российские войска атаковали дроном ночью двух 13-летних детей, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Этой ночью россияне атаковали с БпЛА двух детей в селе Зоревка Белозерской громады. Под вражеский удар попали мальчик и девочка, которым по 13 лет

- написал Прокудин.

По его словам, дети получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Бригада "скорой" оказала им всю необходимую медпомощь на месте.

Войска рф ударили дроном по Херсонщине: погиб годовалый мальчик09.07.25, 13:41 • 1515 просмотров

Дополнение

По данным ГУНП в области, на Херсонщине в результате российской агрессии за прошедшие сутки два человека погибли и девять ранены, среди пострадавших - двое медработников.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Херсонская область
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