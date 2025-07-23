россияне атаковали детей в Херсонской области дроном

В Херсонской области российские войска атаковали дроном ночью двух 13-летних детей, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Этой ночью россияне атаковали с БпЛА двух детей в селе Зоревка Белозерской громады. Под вражеский удар попали мальчик и девочка, которым по 13 лет - написал Прокудин.

По его словам, дети получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Бригада "скорой" оказала им всю необходимую медпомощь на месте.

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По данным ГУНП в области, на Херсонщине в результате российской агрессии за прошедшие сутки два человека погибли и девять ранены, среди пострадавших - двое медработников.