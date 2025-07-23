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росіяни дроном атакували дітей на Херсонщині

Київ • УНН

 • 3546 перегляди

У селі Зорівка Білозерської громади Херсонської області російський БпЛА атакував двох 13-річних дітей. Хлопчик та дівчинка отримали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, їм надано медичну допомогу на місці.

росіяни дроном атакували дітей на Херсонщині

У Херсонській області російські війська атакували дроном уночі двох 13-річних дітей, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Цієї ночі росіяни атакували з БпЛА двох дітей у селі Зорівка Білозерської громади. Під ворожий удар потрапили хлопчик та дівчинка, яким по 13 років

- написав Прокудін.

З його слів, діти дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Бригада "швидкої" надала їм всю необхідну меддопомогу на місці.

Війська рф вдарили дроном по Херсонщині: загинув однорічний хлопчик 09.07.25, 13:41 • 1515 переглядiв

Доповнення

За даними ГУНП в області, на Херсонщині внаслідок російської агресії минулої доби дві людини загинуло та дев’ять поранено, серед постраждалих - двоє медпрацівників.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Херсонська область
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