росіяни дроном атакували дітей на Херсонщині

У Херсонській області російські війська атакували дроном уночі двох 13-річних дітей, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Цієї ночі росіяни атакували з БпЛА двох дітей у селі Зорівка Білозерської громади. Під ворожий удар потрапили хлопчик та дівчинка, яким по 13 років - написав Прокудін.

З його слів, діти дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Бригада "швидкої" надала їм всю необхідну меддопомогу на місці.

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Доповнення

За даними ГУНП в області, на Херсонщині внаслідок російської агресії минулої доби дві людини загинуло та дев’ять поранено, серед постраждалих - двоє медпрацівників.