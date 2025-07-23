росіяни дроном атакували дітей на Херсонщині
Київ • УНН
У селі Зорівка Білозерської громади Херсонської області російський БпЛА атакував двох 13-річних дітей. Хлопчик та дівчинка отримали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, їм надано медичну допомогу на місці.
У Херсонській області російські війська атакували дроном уночі двох 13-річних дітей, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
Цієї ночі росіяни атакували з БпЛА двох дітей у селі Зорівка Білозерської громади. Під ворожий удар потрапили хлопчик та дівчинка, яким по 13 років
З його слів, діти дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Бригада "швидкої" надала їм всю необхідну меддопомогу на місці.
Війська рф вдарили дроном по Херсонщині: загинув однорічний хлопчик 09.07.25, 13:41 • 1515 переглядiв
Доповнення
За даними ГУНП в області, на Херсонщині внаслідок російської агресії минулої доби дві людини загинуло та дев’ять поранено, серед постраждалих - двоє медпрацівників.