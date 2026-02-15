Російський безпілотник атакував медзаклад на Сумщині

$42.990.00
09:15 • 1780 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
08:20 • 9832 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 16468 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 28605 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 25493 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 25727 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 22647 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 19943 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 16140 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 15646 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
13 лютого, 11:25 • 81391 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 10:00 • 132987 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 73714 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 90681 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 130854 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Марк Рютте
Ільхам Алієв
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Женева
Вашингтон
Мюнхен
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 7270 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 17490 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 16798 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 20061 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 43762 перегляди
Російський безпілотник атакував медзаклад на Сумщині

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Ворог атакував безпілотником медичну інфраструктуру у Ковпаківському районі Сумської громади. Це друга атака на заклади охорони здоров'я за тиждень.

Російський безпілотник атакував медзаклад на Сумщині

Ворог атакував безпілотником медичну інфраструктуру у Ковпаківському районі Сумської громади. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Деталі

За словами Григорова, вдруге за тиждень росіяни прицільно б’ють по закладах охорони здоров’я.

Попередньо, обійшлося без постраждалих. Є пошкодження. Триває обстеження території, усі наслідки уточнюються 

- додав голова ОВА.

Російський безпілотник атакував Сумщину: загинула жінка, пошкоджено будинки13.02.26, 16:57 • 2938 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Суми