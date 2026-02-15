Російський безпілотник атакував медзаклад на Сумщині

Ворог атакував безпілотником медичну інфраструктуру у Ковпаківському районі Сумської громади. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Деталі

За словами Григорова, вдруге за тиждень росіяни прицільно б’ють по закладах охорони здоров’я.

Попередньо, обійшлося без постраждалих. Є пошкодження. Триває обстеження території, усі наслідки уточнюються - додав голова ОВА.

