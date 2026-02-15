Российский беспилотник атаковал медучреждение в Сумской области

Враг атаковал беспилотником медицинскую инфраструктуру в Ковпаковском районе Сумской громады. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Детали

По словам Григорова, второй раз за неделю россияне прицельно бьют по учреждениям здравоохранения.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Есть повреждения. Продолжается обследование территории, все последствия уточняются - добавил глава ОВА.

