Российский беспилотник атаковал медучреждение в Сумской области

$42.990.00
51.030.00
ukenru
09:15 • 2702 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
08:20 • 11253 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 17252 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 29176 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 25900 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 25870 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 22733 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 19992 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 16174 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 15665 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
"Врачи без границ" приостановили работу в больнице Насера в секторе Газа из-за вооруженных лиц в масках15 февраля, 00:24 • 5564 просмотра
Гонка вооружений в сфере ИИ провоцирует бум кредитных деривативов среди технологических гигантов15 февраля, 00:50 • 5030 просмотра
В Британии тестируют революционную технологию домашней реабилитации после инсульта15 февраля, 01:12 • 4218 просмотра
США готовятся к гораздо более серьезному уровню эскалации с Ираном по сравнению с конфликтами, которые были ранее - Reuters15 февраля, 01:41 • 5776 просмотра
Новая Зеландия готовится к новым ливням после смертоносных наводнений04:17 • 3786 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 81764 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 133582 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 74028 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 90987 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 131149 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Джеффри Эпштейн
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Мюнхен
Великобритания
УНН Lite
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 7658 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 17668 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 16958 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 20215 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 43930 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Дипломатка

Российский беспилотник атаковал медучреждение в Сумской области

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Враг атаковал беспилотником медицинскую инфраструктуру в Ковпаковском районе Сумской громады. Это вторая атака на учреждения здравоохранения за неделю.

Российский беспилотник атаковал медучреждение в Сумской области

Враг атаковал беспилотником медицинскую инфраструктуру в Ковпаковском районе Сумской громады. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Детали

По словам Григорова, второй раз за неделю россияне прицельно бьют по учреждениям здравоохранения.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Есть повреждения. Продолжается обследование территории, все последствия уточняются 

- добавил глава ОВА.

Российский беспилотник атаковал Сумщину: погибла женщина, повреждены дома13.02.26, 16:57 • 2940 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Сумы