Російському тюремнику заочно повідомили про підозру за катування українських полонених
Київ • УНН
СБУ та Нацполіція задокументували воєнні злочини Руслана Холтобіна, інспектора "виправної колонії № 10" у Республіці Мордовія. Він катував українських військовополонених електричним струмом, гумовим кийком, бив ногами та залишав без їжі.
Служба безпеки та Національна поліція задокументували воєнні злочини ще одного рашиста, який катував полонених українських воїнів. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.
Деталі
За матеріалами справи, зловмисником є громадянин рф Руслан Холтобін – інспектор "виправної колонії № 10" у Республіці Мордовія.
Як встановило розслідування, у період з лютого 2023 року до жовтня 2025 року фігурант брав участь у тортурах над українськими військовополоненими, яких незаконно ув’язнювали до російської тюрми
Задокументовано, як Холтобін під час ранкових та вечірніх обходів тюремних камер та карцеру бив електричним струмом та гумовим кийком по різних частинах тіла потерпілих.
Крім того, рашист регулярно бив полонених ногами, чинив на них психологічний тиск та залишав протягом тривалого часу без їжі та води.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Холтобіну про підозру за ч. 1. ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).
Незважаючи на те, що зловмисник перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи, щоб знайти його і притягнути до відповідальності
