11:26 • 1072 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України до ЄС
10:48 • 3824 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 9224 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 11246 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 11482 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
07:00 • 11651 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 19299 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 32648 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 35194 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 71584 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
Російському тюремнику заочно повідомили про підозру за катування українських полонених

Київ • УНН

 • 88 перегляди

СБУ та Нацполіція задокументували воєнні злочини Руслана Холтобіна, інспектора "виправної колонії № 10" у Республіці Мордовія. Він катував українських військовополонених електричним струмом, гумовим кийком, бив ногами та залишав без їжі.

Російському тюремнику заочно повідомили про підозру за катування українських полонених

Служба безпеки та Національна поліція задокументували воєнні злочини ще одного рашиста, який катував полонених українських воїнів. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Деталі

За матеріалами справи, зловмисником є громадянин рф Руслан Холтобін – інспектор "виправної колонії № 10" у Республіці Мордовія.

Як встановило розслідування, у період з лютого 2023 року до жовтня 2025 року фігурант брав участь у тортурах над українськими військовополоненими, яких незаконно ув’язнювали до російської тюрми

- йдеться у повідомленні.

Задокументовано, як Холтобін під час ранкових та вечірніх обходів тюремних камер та карцеру бив електричним струмом та гумовим кийком по різних частинах тіла потерпілих.

Крім того, рашист регулярно бив полонених ногами, чинив на них психологічний тиск та залишав протягом тривалого часу без їжі та води.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Холтобіну про підозру за ч. 1. ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Незважаючи на те, що зловмисник перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи, щоб знайти його і притягнути до відповідальності

- додали в СБУ.

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКримінал