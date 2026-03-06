$43.810.09
11:26 • 4600 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины в ЕС
10:48 • 7546 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена – из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 11286 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию – МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 12847 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 12685 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
07:00 • 12307 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 19850 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 32922 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 35414 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 72044 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Российскому тюремщику заочно сообщили о подозрении за пытки украинских пленных

Киев • УНН

 • 1022 просмотра

СБУ и Нацполиция задокументировали военные преступления Руслана Холтобина, инспектора "исправительной колонии № 10" в Республике Мордовия. Он пытал украинских военнопленных электрическим током, резиновой дубинкой, бил ногами и оставлял без еды.

Российскому тюремщику заочно сообщили о подозрении за пытки украинских пленных

Служба безопасности и Национальная полиция задокументировали военные преступления еще одного рашиста, который пытал пленных украинских воинов. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Подробности

По материалам дела, злоумышленником является гражданин РФ Руслан Холтобин – инспектор "исправительной колонии № 10" в Республике Мордовия.

Как установило расследование, в период с февраля 2023 года по октябрь 2025 года фигурант участвовал в пытках над украинскими военнопленными, которых незаконно заключали в российскую тюрьму

- говорится в сообщении.

Задокументировано, как Холтобин во время утренних и вечерних обходов тюремных камер и карцера бил электрическим током и резиновой дубинкой по разным частям тела потерпевших.

Кроме того, рашист регулярно избивал пленных ногами, оказывал на них психологическое давление и оставлял в течение длительного времени без еды и воды.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Холтобину о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Несмотря на то, что злоумышленник находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти его и привлечь к ответственности

- добавили в СБУ.

Главе российской застенки, где убили журналистку Викторию Рощину, заочно сообщили о подозрении26.12.25, 15:38 • 3503 просмотра

Ольга Розгон

Война в УкраинеКриминал и ЧП