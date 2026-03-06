Российскому тюремщику заочно сообщили о подозрении за пытки украинских пленных
Киев • УНН
СБУ и Нацполиция задокументировали военные преступления Руслана Холтобина, инспектора "исправительной колонии № 10" в Республике Мордовия. Он пытал украинских военнопленных электрическим током, резиновой дубинкой, бил ногами и оставлял без еды.
Служба безопасности и Национальная полиция задокументировали военные преступления еще одного рашиста, который пытал пленных украинских воинов. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Подробности
По материалам дела, злоумышленником является гражданин РФ Руслан Холтобин – инспектор "исправительной колонии № 10" в Республике Мордовия.
Как установило расследование, в период с февраля 2023 года по октябрь 2025 года фигурант участвовал в пытках над украинскими военнопленными, которых незаконно заключали в российскую тюрьму
Задокументировано, как Холтобин во время утренних и вечерних обходов тюремных камер и карцера бил электрическим током и резиновой дубинкой по разным частям тела потерпевших.
Кроме того, рашист регулярно избивал пленных ногами, оказывал на них психологическое давление и оставлял в течение длительного времени без еды и воды.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Холтобину о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).
Несмотря на то, что злоумышленник находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти его и привлечь к ответственности
Главе российской застенки, где убили журналистку Викторию Рощину, заочно сообщили о подозрении26.12.25, 15:38 • 3503 просмотра