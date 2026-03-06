Российскому тюремщику заочно сообщили о подозрении за пытки украинских пленных

Служба безопасности и Национальная полиция задокументировали военные преступления еще одного рашиста, который пытал пленных украинских воинов. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

По материалам дела, злоумышленником является гражданин РФ Руслан Холтобин – инспектор "исправительной колонии № 10" в Республике Мордовия.

Как установило расследование, в период с февраля 2023 года по октябрь 2025 года фигурант участвовал в пытках над украинскими военнопленными, которых незаконно заключали в российскую тюрьму

Задокументировано, как Холтобин во время утренних и вечерних обходов тюремных камер и карцера бил электрическим током и резиновой дубинкой по разным частям тела потерпевших.

Кроме того, рашист регулярно избивал пленных ногами, оказывал на них психологическое давление и оставлял в течение длительного времени без еды и воды.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Холтобину о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Несмотря на то, что злоумышленник находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти его и привлечь к ответственности