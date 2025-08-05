Російські втрати 4 серпня: 1120 солдатів та 28 артсистем ліквідовано
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про значні втрати російських військ за добу 4 серпня. ЗСУ ліквідували 1120 солдатів, 2 крилаті ракети та 28 артсистем.
За добу 4 серпня російські війська втратили на війні з Україною 1120 солдатів, 2 крилаті ракети та 28 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1058260 (+1120) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11071 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 23091 (+12)
- артилерійських систем ‒ 31081 (+28)
- РСЗВ ‒ 1452 (0)
- засоби ППО ‒ 1203 (0)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 49620 (+169)
- крилаті ракети ‒ 3555 (+2)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 57337 (+93)
- спеціальна техніка ‒ 3935 (0)
Дані уточнюються.
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