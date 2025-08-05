Російські втрати 4 серпня: 1120 солдатів та 28 артсистем ліквідовано

$41.760.05
47.640.10
ukenru
Ексклюзив
4 серпня, 15:11 • 50955 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
4 серпня, 12:41 • 56473 перегляди
Австрійський суд дозволив Нафтогазу стягнути понад 120 млн євро активів з рф
Ексклюзив
4 серпня, 12:06 • 89792 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
4 серпня, 11:14 • 126168 перегляди
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України
Ексклюзив
4 серпня, 10:06 • 78746 перегляди
росіяни почали додавати у "шахеди" легкозаймисту суміш, щоб викликати більше пожеж - експерт
4 серпня, 07:56 • 71453 перегляди
Зеленський ввів санкції проти викрадачів активів з ТОТ та 15 керівників російських музеїв
Ексклюзив
4 серпня, 07:35 • 73688 перегляди
Ендокринологиня розкрила переваги та ризики датчиків моніторингу глюкози
Ексклюзив
4 серпня, 07:19 • 70126 перегляди
У Житомирі 17-річну дівчину підозрюють у жорстокому вбивстві свого хлопця
4 серпня, 01:37 • 63201 перегляди
Трамп назвав ймовірну дату візиту свого спецпредставника Віткоффа до росії
3 серпня, 10:28 • 81387 перегляди
"Є домовленість про обмін 1200 полонених": Зеленський обговорив із Умєровим та Єрмаком підготовку нової зустрічі в Стамбулі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1м/с
82%
751мм
Популярнi новини
В Індії відреагували на критику та погрози Трампа через торгівлю з рф4 серпня, 18:59 • 2814 перегляди
Посол України засудив висловлювання польського депутата щодо гасла "Слава Україні"Video4 серпня, 19:52 • 10869 перегляди
Виборці Трампа підтримують жорсткий курс щодо рф - опитування4 серпня, 20:15 • 4284 перегляди
Ціни на бензин у росії б'ють рекорди: місцеві ЗМІ пояснили причину23:26 • 8330 перегляди
Війна росії проти України стала війною Трампа - CNN01:56 • 11376 перегляди
Публікації
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
Ексклюзив
4 серпня, 15:11 • 50958 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
Ексклюзив
4 серпня, 12:06 • 89798 перегляди
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України4 серпня, 11:14 • 126174 перегляди
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto3 серпня, 07:54 • 248038 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 335481 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Юлія Свириденко
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Індія
Реклама
УНН Lite
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 23853 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 47464 перегляди
Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ4 серпня, 13:37 • 42413 перегляди
Вчетверте став батьком: Сергій Притула поділився зворушливою світлиною з новонародженим синомPhoto4 серпня, 09:23 • 47441 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 351029 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
MIM-23 Hawk
Eurofighter Typhoon
Іскандер (ОТРК)
Дія (сервіс)

Російські втрати 4 серпня: 1120 солдатів та 28 артсистем ліквідовано

Київ • УНН

 • 364 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про значні втрати російських військ за добу 4 серпня. ЗСУ ліквідували 1120 солдатів, 2 крилаті ракети та 28 артсистем.

Російські втрати 4 серпня: 1120 солдатів та 28 артсистем ліквідовано

За добу 4 серпня російські війська втратили на війні з Україною 1120 солдатів, 2 крилаті ракети та 28 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1058260 (+1120) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11071 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 23091 (+12)
        • артилерійських систем ‒ 31081 (+28)
          • РСЗВ ‒ 1452 (0)
            • засоби ППО ‒ 1203 (0)
              • літаків ‒ 421 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 49620 (+169)
                    • крилаті ракети ‒ 3555 (+2)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 57337 (+93)
                            • спеціальна техніка ‒ 3935 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              В Інституті вивчення війни вважають, що кремль не зацікавлений у жодному компромісі в переговорному процесі, якщо він не буде означати капітуляції України.

                              Єрмак вважає, що цього тижня світ може отримати можливість припинити війну04.08.25, 17:24 • 2774 перегляди

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна