Российские потери 4 августа: 1120 солдат и 28 артсистем ликвидированы
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о значительных потерях российских войск за сутки 4 августа. ВСУ ликвидировали 1120 солдат, 2 крылатые ракеты и 28 артсистем.
За сутки 4 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 1120 солдат, 2 крылатые ракеты и 28 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1058260 (+1120) человек ликвидировано
- танков ‒ 11071 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 23091 (+12)
- артиллерийских систем ‒ 31081 (+28)
- РСЗО ‒ 1452 (0)
- средства ПВО ‒ 1203 (0)
- самолетов ‒ 421 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 49620 (+169)
- крылатые ракеты ‒ 3555 (+2)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 57337 (+93)
- специальная техника ‒ 3935 (0)
Данные уточняются.
Напомним
В Институте изучения войны считают, что кремль не заинтересован ни в каком компромиссе в переговорном процессе, если он не будет означать капитуляции Украины.
Ермак считает, что на этой неделе мир может получить возможность прекратить войну04.08.25, 17:24 • 2774 просмотра