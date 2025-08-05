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Российские потери 4 августа: 1120 солдат и 28 артсистем ликвидированы

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о значительных потерях российских войск за сутки 4 августа. ВСУ ликвидировали 1120 солдат, 2 крылатые ракеты и 28 артсистем.

Российские потери 4 августа: 1120 солдат и 28 артсистем ликвидированы

За сутки 4 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 1120 солдат, 2 крылатые ракеты и 28 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1058260 (+1120) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11071 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 23091 (+12)
        • артиллерийских систем ‒ 31081 (+28)
          • РСЗО ‒ 1452 (0)
            • средства ПВО ‒ 1203 (0)
              • самолетов ‒ 421 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 49620 (+169)
                    • крылатые ракеты ‒ 3555 (+2)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 57337 (+93)
                            • специальная техника ‒ 3935 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              В Институте изучения войны считают, что кремль не заинтересован ни в каком компромиссе в переговорном процессе, если он не будет означать капитуляции Украины.

                              Ермак считает, что на этой неделе мир может получить возможность прекратить войну04.08.25, 17:24 • 2774 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина