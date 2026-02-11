$43.090.06
Ексклюзив
19:42 • 68 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
17:25 • 3300 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
17:07 • 6408 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
16:28 • 7626 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
14:43 • 11579 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 19002 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 15785 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 19851 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 31485 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 24311 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Російські війська атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині, загорілось депо та вагон

Київ • УНН

 • 202 перегляди

На Сумщині російські війська атакували БпЛА залізничну інфраструктуру в Конотопському районі. Загорілися приміщення депо та вагон, але всі осередки горіння вдалося ліквідувати.

Російські війська атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині, загорілось депо та вагон

На Сумщині російські війська знову атакували БпЛА залізничну інфраструктуру у Конотопському районі. Як повідомили у ДСНС, загорілися приміщення депо та вагон, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у ДСНС, через загрозу повторних ударів рятувальники неодноразово змушені були призупиняти роботи та відходити в безпечні місця. 

Попри складну безпекову ситуацію всі осередки горіння вдалося ліквідувати. Інформація про травмованих не надходила.

Укрзалізниця змінює маршрути поїздів на Сумщині через загрозу обстрілів: всі деталі та новий рейс до Харкова10.02.26, 20:29 • 4154 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Сумська область