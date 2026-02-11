Російські війська атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині, загорілось депо та вагон

На Сумщині російські війська знову атакували БпЛА залізничну інфраструктуру у Конотопському районі. Як повідомили у ДСНС, загорілися приміщення депо та вагон, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у ДСНС, через загрозу повторних ударів рятувальники неодноразово змушені були призупиняти роботи та відходити в безпечні місця.

Попри складну безпекову ситуацію всі осередки горіння вдалося ліквідувати. Інформація про травмованих не надходила.

Укрзалізниця змінює маршрути поїздів на Сумщині через загрозу обстрілів: всі деталі та новий рейс до Харкова