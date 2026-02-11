Російські війська атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині, загорілось депо та вагон
Київ • УНН
На Сумщині російські війська атакували БпЛА залізничну інфраструктуру в Конотопському районі. Загорілися приміщення депо та вагон, але всі осередки горіння вдалося ліквідувати.
Деталі
Як повідомили у ДСНС, через загрозу повторних ударів рятувальники неодноразово змушені були призупиняти роботи та відходити в безпечні місця.
Попри складну безпекову ситуацію всі осередки горіння вдалося ліквідувати. Інформація про травмованих не надходила.
