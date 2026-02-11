Российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сумской области, загорелось депо и вагон

В Сумской области российские войска снова атаковали БПЛА железнодорожную инфраструктуру в Конотопском районе. Как сообщили в ГСЧС, загорелись помещения депо и вагон, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, из-за угрозы повторных ударов спасатели неоднократно вынуждены были приостанавливать работы и отходить в безопасные места.

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, все очаги возгорания удалось ликвидировать. Информация о травмированных не поступала.

