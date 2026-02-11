$43.090.06
17:25 • 2982 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
17:07 • 5872 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
16:28 • 7194 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
14:43 • 11355 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 18736 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 15672 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 19717 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 31331 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 24264 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 38598 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
Российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сумской области, загорелось депо и вагон

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В Сумской области российские войска атаковали БПЛА железнодорожную инфраструктуру в Конотопском районе. Загорелись помещения депо и вагон, но все очаги горения удалось ликвидировать.

Российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сумской области, загорелось депо и вагон

В Сумской области российские войска снова атаковали БПЛА железнодорожную инфраструктуру в Конотопском районе. Как сообщили в ГСЧС, загорелись помещения депо и вагон, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, из-за угрозы повторных ударов спасатели неоднократно вынуждены были приостанавливать работы и отходить в безопасные места. 

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, все очаги возгорания удалось ликвидировать. Информация о травмированных не поступала.

Укрзализныця меняет маршруты поездов на Сумщине из-за угрозы обстрелов: все детали и новый рейс в Харьков10.02.26, 20:29 • 4140 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Сумская область