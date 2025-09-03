$41.360.01
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

російські матері та виробники "Лад" - дві цільові аудиторії заяви путіна: у МЗС відрегували на готовність рф "боротися" за досягнення своїх цілей

Київ • УНН

 98 перегляди

Речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував заяву путіна, зазначивши, що росія не виграє, а Україна не програє. Він наголосив на необхідності посилення тиску на рф.

російські матері та виробники "Лад" - дві цільові аудиторії заяви путіна: у МЗС відрегували на готовність рф "боротися" за досягнення своїх цілей

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяву російського диктатора володимира путіна про те, що рф досягне всіх своїх цілей військовим шляхом, якщо Україна не погодиться на угоду, зазначивши, що росія не виграє, а Україна не програє, та наголосив на необхідності посилення тиску на рф. Про це Тихий написав в соцмережі Х, передає УНН.

Чого росія досягла на сьогоднішній день: понад 1 мільйон убитих і поранених російських солдатів; 1% захопленої української території за останні 1000 днів, причому лише 0,3% під час "літнього наступу"; росія захопила 4 українські адміністративні центри у 2014 році, тоді як Україна зберегла контроль над 23; ця цифра залишається незмінною і сьогодні, після 3,5 років повномасштабного вторгнення; росія витрачає 1 мільярд доларів на день на безглузду війну, в той час як російська соціальна інфраструктура розвалена, а економіка руйнується 

- написав Тихий.

Він наголосив, що ці цифри наводять на три висновки:

  • росія не виграє, а Україна не програє;
    • російські матері та виробники "Лад" - дві реальні цільові аудиторії заяви путіна;
      • тиск на росію має бути серйозно посилений, щоб змусити москву серйозно поставитися до мирного процесу.

        Доповнення

        Сьогодні путін заявляв, що росія готова боротися за досягнення всіх своїх цілей, якщо Україна не погодиться на угоду.

        Нагадаємо

        путін заявив, що якщо Президент України Володимир Зеленський хоче зустрічі, то нехай приїжджає до москви. При цьому путін вкотре заявив, що повноваження Зеленського вже закінчилися, назвавши українського Президента "діючим головою адміністрації" України.

        Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав заклики путіна до Зеленського приїздити на зустріч до москви - свідомо неприйнятною пропозицією.

        Павло Башинський

        Війна в УкраїніПолітика
        Володимир Путін
        Володимир Зеленський
        Україна