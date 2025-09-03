российские матери и производители "Лад" — две целевые аудитории заявления путина: в МИД отреагировали на готовность рф "бороться" за достижение своих целей

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал заявление российского диктатора владимира путина о том, что рф достигнет всех своих целей военным путем, если Украина не согласится на сделку, отметив, что россия не выиграет, а Украина не проиграет, и подчеркнул необходимость усиления давления на рф. Об этом Тихий написал в соцсети Х, передает УНН.

Чего россия достигла на сегодняшний день: более 1 миллиона убитых и раненых российских солдат; 1% захваченной украинской территории за последние 1000 дней, причем только 0,3% во время "летнего наступления"; россия захватила 4 украинских административных центра в 2014 году, тогда как Украина сохранила контроль над 23; эта цифра остается неизменной и сегодня, после 3,5 лет полномасштабного вторжения; россия тратит 1 миллиард долларов в день на бессмысленную войну, в то время как российская социальная инфраструктура разрушена, а экономика рушится - написал Тихий.

Он подчеркнул, что эти цифры приводят к трем выводам:

Россия не выиграет, а Украина не проиграет;

российские матери и производители "Лад" - две реальные целевые аудитории заявления путина;

давление на россию должно быть серьезно усилено, чтобы заставить москву серьезно отнестись к мирному процессу.

Дополнение

Сегодня путин заявлял, что россия готова бороться за достижение всех своих целей, если Украина не согласится на сделку.

Напомним

Путин заявил, что если Президент Украины Владимир Зеленский хочет встречи, то пусть приезжает в москву. При этом путин в очередной раз заявил, что полномочия Зеленского уже истекли, назвав украинского Президента "действующим главой администрации" Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал призывы путина к Зеленскому приезжать на встречу в москву - заведомо неприемлемым предложением.