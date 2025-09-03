$41.360.01
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
14:02 • 13435 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
13:52 • 14911 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 15920 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФ
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 32083 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 20846 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 22812 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 21927 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 23788 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 42332 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
российские матери и производители "Лад" — две целевые аудитории заявления путина: в МИД отреагировали на готовность рф "бороться" за достижение своих целей

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Представитель МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал заявление путина, отметив, что россия не выиграет, а Украина не проиграет. Он подчеркнул необходимость усиления давления на рф.

российские матери и производители "Лад" — две целевые аудитории заявления путина: в МИД отреагировали на готовность рф "бороться" за достижение своих целей

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал заявление российского диктатора владимира путина о том, что рф достигнет всех своих целей военным путем, если Украина не согласится на сделку, отметив, что россия не выиграет, а Украина не проиграет, и подчеркнул необходимость усиления давления на рф. Об этом Тихий написал в соцсети Х, передает УНН.

Чего россия достигла на сегодняшний день: более 1 миллиона убитых и раненых российских солдат; 1% захваченной украинской территории за последние 1000 дней, причем только 0,3% во время "летнего наступления"; россия захватила 4 украинских административных центра в 2014 году, тогда как Украина сохранила контроль над 23; эта цифра остается неизменной и сегодня, после 3,5 лет полномасштабного вторжения; россия тратит 1 миллиард долларов в день на бессмысленную войну, в то время как российская социальная инфраструктура разрушена, а экономика рушится 

- написал Тихий.

Он подчеркнул, что эти цифры приводят к трем выводам:

  • Россия не выиграет, а Украина не проиграет;
    • российские матери и производители "Лад" - две реальные целевые аудитории заявления путина;
      • давление на россию должно быть серьезно усилено, чтобы заставить москву серьезно отнестись к мирному процессу.

        Дополнение

        Сегодня путин заявлял, что россия готова бороться за достижение всех своих целей, если Украина не согласится на сделку.

        Напомним

        Путин заявил, что если Президент Украины Владимир Зеленский хочет встречи, то пусть приезжает в москву. При этом путин в очередной раз заявил, что полномочия Зеленского уже истекли, назвав украинского Президента "действующим главой администрации" Украины.

        Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал призывы путина к Зеленскому приезжать на встречу в москву - заведомо неприемлемым предложением.

        Павел Башинский

        Война в УкраинеПолитика
        Владимир Путин
        Владимир Зеленский
        Украина