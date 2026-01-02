російська самара зазнала атаки дронів: під ударом опинилися два нафтопереробні заводи - ЗМІ
Київ • УНН
У ніч на 2 січня російське місто самара зазнало атаки дронів. Ймовірно, ударні БпЛА були націлені на новокуйбишевський та куйбишевський нафтопереробні заводи.
В ніч на п'ятницю, 2 січня, російське місто самара зазнала атаки дронів. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що, ймовірно, ударні БпЛА були націлені на два нафтопереробних заводи - новокуйбишевський та куйбишевський.
самара. Є перше результативне ураження
Нагадаємо
У ніч на 16 листопада російське місто самара зазнало атаки безпілотників, під ударом опинився місцевий НПЗ.
