російська самара зазнала атаки дронів: під ударом опинилися два нафтопереробні заводи - ЗМІ

В ніч на п'ятницю, 2 січня, російське місто самара зазнала атаки дронів. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що, ймовірно, ударні БпЛА були націлені на два нафтопереробних заводи - новокуйбишевський та куйбишевський.

самара. Є перше результативне ураження - йдеться в одному з повідомлень.

Нагадаємо

У ніч на 16 листопада російське місто самара зазнало атаки безпілотників, під ударом опинився місцевий НПЗ.

Генштаб підтвердив ураження Саратовського і Новокуйбишевського НПЗ, ЛВДС "Самара" у рф