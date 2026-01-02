російська самара зазнала атаки дронів: під ударом опинилися два нафтопереробні заводи - ЗМІ

$42.350.03
1 січня, 13:04 • 30328 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 41749 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 37298 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 35886 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 136496 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 136620 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 48718 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 42604 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 36612 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 29577 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Популярнi новини
В Україні почав діяти новий порядок підготовки офіцерів запасу1 січня, 15:09 • 7788 перегляди
Без шампанського та коньяку: для українського вина та іншого алкоголю запрацювали нові правила1 січня, 15:37 • 13423 перегляди
Україна відзначає 117-ту річницю з дня народження Степана Бандери: де відбулись церемоніїPhoto1 січня, 16:02 • 6690 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 16812 перегляди
"6-7" визнано найдратівливішим сленгом 2025 року за версією американського університету1 січня, 18:47 • 8722 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 16863 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 37285 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 136497 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 79405 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 107004 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 24404 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 32648 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 33462 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 79404 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 32793 перегляди
російська самара зазнала атаки дронів: під ударом опинилися два нафтопереробні заводи - ЗМІ

Київ • УНН

 • 36 перегляди

У ніч на 2 січня російське місто самара зазнало атаки дронів. Ймовірно, ударні БпЛА були націлені на новокуйбишевський та куйбишевський нафтопереробні заводи.

російська самара зазнала атаки дронів: під ударом опинилися два нафтопереробні заводи - ЗМІ

В ніч на п'ятницю, 2 січня, російське місто самара зазнала атаки дронів. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що, ймовірно, ударні БпЛА були націлені на два нафтопереробних заводи - новокуйбишевський та куйбишевський.

самара. Є перше результативне ураження

- йдеться в одному з повідомлень.

Нагадаємо

У ніч на 16 листопада російське місто самара зазнало атаки безпілотників, під ударом опинився місцевий НПЗ.

Генштаб підтвердив ураження Саратовського і Новокуйбишевського НПЗ, ЛВДС "Самара" у рф20.09.25, 09:59 • 10541 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Енергетика