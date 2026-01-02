российская самара подверглась атаке дронов: под ударом оказались два нефтеперерабатывающих завода - СМИ
Киев • УНН
В ночь на 2 января российский город Самара подвергся атаке дронов. Вероятно, ударные БПЛА были нацелены на Новокуйбышевский и Куйбышевский нефтеперерабатывающие заводы.
В ночь на пятницу, 2 января, российский город Самара подвергся атаке дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что, вероятно, ударные БПЛА были нацелены на два нефтеперерабатывающих завода - Новокуйбышевский и Куйбышевский.
Самара. Есть первое результативное поражение
Напомним
В ночь на 16 ноября российский город Самара подвергся атаке беспилотников, под ударом оказался местный НПЗ.
