российская самара подверглась атаке дронов: под ударом оказались два нефтеперерабатывающих завода - СМИ

В ночь на пятницу, 2 января, российский город Самара подвергся атаке дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что, вероятно, ударные БПЛА были нацелены на два нефтеперерабатывающих завода - Новокуйбышевский и Куйбышевский.

Самара. Есть первое результативное поражение - говорится в одном из сообщений.

Напомним

В ночь на 16 ноября российский город Самара подвергся атаке беспилотников, под ударом оказался местный НПЗ.

Генштаб подтвердил поражение Саратовского и Новокуйбышевского НПЗ, ЛПДС "Самара" в рф