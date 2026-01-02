российская самара подверглась атаке дронов: под ударом оказались два нефтеперерабатывающих завода - СМИ

$42.350.03
49.790.06
ukenru
1 января, 13:04 • 30250 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 41590 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 37198 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 35785 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 136335 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 136532 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 48665 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 42593 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 36605 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 29573 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
84%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украине начал действовать новый порядок подготовки офицеров запаса1 января, 15:09 • 7678 просмотра
Получали взятки за голосование в Раде: суд применил к подозреваемым меры пресечения1 января, 15:10 • 4290 просмотра
Без шампанского и коньяка: для украинского вина и другого алкоголя заработали новые правила1 января, 15:37 • 13361 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 16704 просмотра
«6-7» признан самым раздражающим сленгом 2025 года по версии американского университета1 января, 18:47 • 8618 просмотра
публикации
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 16750 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 37201 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 136335 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 79312 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 106947 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Хакан Фидан
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Запорожье
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 24371 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 32609 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 33426 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 79310 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 32760 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
ТикТок
YouTube
Truth Social

российская самара подверглась атаке дронов: под ударом оказались два нефтеперерабатывающих завода - СМИ

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В ночь на 2 января российский город Самара подвергся атаке дронов. Вероятно, ударные БПЛА были нацелены на Новокуйбышевский и Куйбышевский нефтеперерабатывающие заводы.

российская самара подверглась атаке дронов: под ударом оказались два нефтеперерабатывающих завода - СМИ

В ночь на пятницу, 2 января, российский город Самара подвергся атаке дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что, вероятно, ударные БПЛА были нацелены на два нефтеперерабатывающих завода - Новокуйбышевский и Куйбышевский.

Самара. Есть первое результативное поражение

- говорится в одном из сообщений.

Напомним

В ночь на 16 ноября российский город Самара подвергся атаке беспилотников, под ударом оказался местный НПЗ.

Генштаб подтвердил поражение Саратовского и Новокуйбышевского НПЗ, ЛПДС "Самара" в рф20.09.25, 09:59 • 10541 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Энергетика