Російська армія обстрілює Херсон: у місті чути вибухи
Київ • УНН
У Херсоні лунають вибухи - російська армія обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега, мешканців закликають перейти у безпечніші місця.
Вибухи лунають у Херсоні. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
"У Херсоні лунають вибухи! Армія рф з тимчасово окупованого лівого берега обстрілює прибережні зони міста", - повідомив Мрочко.
Він закликав жителів перейти до більш безпечних місць та триматися подалі від вікон.
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