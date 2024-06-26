Российская армия обстреливает Херсон: в городе слышны взрывы

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

  •  112486 просмотра
В кремле не признают ордера на арест шойгу и герасимова

В кремле не признают ордера на арест шойгу и герасимова

  •  86744 просмотра
В ЕС согласовали новый пакет санкций против беларуси

В ЕС согласовали новый пакет санкций против беларуси

  •  102257 просмотра
Демченко: на границе принимают QR-код с "Резерв+", впрочем пограничники могут обратиться и к системе "Оберіг"

Демченко: на границе принимают QR-код с "Резерв+", впрочем пограничники могут обратиться и к системе "Оберіг"

  •  72320 просмотра
Руководитель ПриватБанка уходит с должности

Руководитель ПриватБанка уходит с должности

  •  77009 просмотра
публикации
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

  •  112486 просмотра
"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

25 июня 2024, 11:50  •  143003 просмотра
НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

25 июня 2024, 10:24  •  143225 просмотра
Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

25 июня 2024, 07:17  •  145122 просмотра
Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

24 июня 2024, 12:16  •  171825 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Принцесса Анна: муж сообщил о состоянии ее здоровья после инцидента с лошадью

Принцесса Анна: муж сообщил о состоянии ее здоровья после инцидента с лошадью

  •  16914 просмотра
Пограничный пес Фишер предсказал победителя матча Украина-Бельгия: видеопрогноз

Пограничный пес Фишер предсказал победителя матча Украина-Бельгия: видеопрогноз

  •  16692 просмотра
26 июня: День крымскотатарского флага, День рождения зубной щетки

26 июня: День крымскотатарского флага, День рождения зубной щетки

  •  88236 просмотра
Ученые с помощью телескопа Gaia впервые запечатлели скрытые спутники ярких звезд

Ученые с помощью телескопа Gaia впервые запечатлели скрытые спутники ярких звезд

25 июня 2024, 09:27  •  102523 просмотра
25 июня: Международный день моряка, день цветного телевидения, День таможенника Украины

25 июня: Международный день моряка, день цветного телевидения, День таможенника Украины

25 июня 2024, 03:09  •  116265 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Российская армия обстреливает Херсон: в городе слышны взрывы

Российская армия обстреливает Херсон: в городе слышны взрывы

Киев  •  УНН

26 июня 2024, 18:41  •  12369 просмотра

Read in English

В Херсоне раздаются взрывы - российская армия обстреливает город с временно оккупированного левого берега, жителей призывают перейти в более безопасные места.

Взрывы раздаются в Херсоне. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

"В Херсоне раздаются взрывы! Армия рф с временно оккупированного левого берега обстреливает прибрежные зоны города", - сообщил Мрочко.

Он призвал жителей перейти в более безопасные места и держаться подальше от окон.

В Херсоне спасатели попали под повторный вражеский обстрел, есть раненые26 июня 2024, 18:25 • 14576 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Эксклюзив
Лубинец о ситуации с соблюдением россиянами Женевской конвенции: появляются положительные моменты
  •  43890 просмотра

Лубинец о ситуации с соблюдением россиянами Женевской конвенции: появляются положительные моменты

Эксклюзив
Омбудсмен по конфликтам между гражданами и ТЦК: часто публичные истории вырваны из контекста
  •  45412 просмотра

Омбудсмен по конфликтам между гражданами и ТЦК: часто публичные истории вырваны из контекста

Эксклюзив
Смерть атташе посольства США в Киеве: предварительная причина - остановка сердца
  •  43929 просмотра

Смерть атташе посольства США в Киеве: предварительная причина - остановка сердца

Зеленский подписал закон о статусе английского языка в Украине
  •  57317 просмотра

Зеленский подписал закон о статусе английского языка в Украине

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ стоит привлечь к запуску портала "еТабак" - экономист объяснил, почему это важно сделать
  •  61260 просмотра

Специалистов КНИИСЭ стоит привлечь к запуску портала "еТабак" - экономист объяснил, почему это важно сделать

Эксклюзив
Экспорт зерновых вырос благодаря большему урожаю, а не сокращению серого экспорта - эксперт
  •  58430 просмотра

Экспорт зерновых вырос благодаря большему урожаю, а не сокращению серого экспорта - эксперт

Эксклюзив
"Південному" и "Востоку" приготовиться? НБУ может лишать банки лицензии за систематическое нарушение законодательства
  •  55217 просмотра

"Південному" и "Востоку" приготовиться? НБУ может лишать банки лицензии за систематическое нарушение законодательства

Эксклюзив
В последнее время стало больше обращений судей в ВСП о вмешательстве в их деятельность – судья в отставке
  •  53408 просмотра

В последнее время стало больше обращений судей в ВСП о вмешательстве в их деятельность – судья в отставке

Эксклюзив
Выездное заседание антикоррупционного комитета Рады в НАБУ может состояться на следующей неделе - нардеп
  •  47146 просмотра

Выездное заседание антикоррупционного комитета Рады в НАБУ может состояться на следующей неделе - нардеп

Эксклюзив
На Черниговщине начали ремонтировать дорогу, по которой "скорая" едва довезла женщину с инсультом до больницы (видео)
  •  47971 просмотра

На Черниговщине начали ремонтировать дорогу, по которой "скорая" едва довезла женщину с инсультом до больницы (видео)

Популярные

Руководитель ПриватБанка уходит с должности

Руководитель ПриватБанка уходит с должности

  •  77009 просмотра
Демченко: на границе принимают QR-код с "Резерв+", впрочем пограничники могут обратиться и к системе "Оберіг"

Демченко: на границе принимают QR-код с "Резерв+", впрочем пограничники могут обратиться и к системе "Оберіг"

  •  72320 просмотра
В ЕС согласовали новый пакет санкций против беларуси

В ЕС согласовали новый пакет санкций против беларуси

  •  102257 просмотра
В кремле не признают ордера на арест шойгу и герасимова

В кремле не признают ордера на арест шойгу и герасимова

  •  86744 просмотра
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

  •  112486 просмотра

Публикации

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

  •  112486 просмотра
"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

25 июня 2024, 11:50  •  143003 просмотра
НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

25 июня 2024, 10:24  •  143225 просмотра
Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

25 июня 2024, 07:17  •  145122 просмотра
Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

24 июня 2024, 12:16  •  171825 просмотра

Война

Силы обороны поразили два пункта управления россиян - Генштаб

Силы обороны поразили два пункта управления россиян - Генштаб

  •  4861 просмотра
Харьковщина: количество пострадавших в результате удара россиян по Дергачам возросло до 12 человек

Харьковщина: количество пострадавших в результате удара россиян по Дергачам возросло до 12 человек

  •  9297 просмотра
Серия взрывов прогремела в Харькове - СМИ

Серия взрывов прогремела в Харькове - СМИ

  •  12405 просмотра
Российская армия обстреливает Херсон: в городе слышны взрывы

Российская армия обстреливает Херсон: в городе слышны взрывы

  •  12628 просмотра
В Херсоне спасатели попали под повторный вражеский обстрел, есть раненые

В Херсоне спасатели попали под повторный вражеский обстрел, есть раненые

  •  14810 просмотра

политика

Наши большие победы впереди: Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024

Наши большие победы впереди: Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024

  •  13456 просмотра
Во время заседания ПАСЕ в зал занесли Олимпийский огонь

Во время заседания ПАСЕ в зал занесли Олимпийский огонь

  •  17119 просмотра
Сырский встретился с бригадами, которые держат оборону Донецком направлении

Сырский встретился с бригадами, которые держат оборону Донецком направлении

  •  22374 просмотра
ПАСЕ приняла резолюцию о создании международного механизма для выплат пострадавшим в результате войны

ПАСЕ приняла резолюцию о создании международного механизма для выплат пострадавшим в результате войны

  •  22306 просмотра
ПАСЕ приняли резолюцию о создании спецтрибунала по россии

ПАСЕ приняли резолюцию о создании спецтрибунала по россии

  •  22306 просмотра

Война

Силы обороны поразили два пункта управления россиян - Генштаб

Силы обороны поразили два пункта управления россиян - Генштаб

  •  4861 просмотра
Харьковщина: количество пострадавших в результате удара россиян по Дергачам возросло до 12 человек

Харьковщина: количество пострадавших в результате удара россиян по Дергачам возросло до 12 человек

  •  9297 просмотра
Серия взрывов прогремела в Харькове - СМИ

Серия взрывов прогремела в Харькове - СМИ

  •  12405 просмотра
Российская армия обстреливает Херсон: в городе слышны взрывы

Российская армия обстреливает Херсон: в городе слышны взрывы

  •  12628 просмотра
В Херсоне спасатели попали под повторный вражеский обстрел, есть раненые

В Херсоне спасатели попали под повторный вражеский обстрел, есть раненые

  •  14810 просмотра

политика

Наши большие победы впереди: Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024

Наши большие победы впереди: Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024

  •  13456 просмотра
Во время заседания ПАСЕ в зал занесли Олимпийский огонь

Во время заседания ПАСЕ в зал занесли Олимпийский огонь

  •  17119 просмотра
Сырский встретился с бригадами, которые держат оборону Донецком направлении

Сырский встретился с бригадами, которые держат оборону Донецком направлении

  •  22374 просмотра
ПАСЕ приняла резолюцию о создании международного механизма для выплат пострадавшим в результате войны

ПАСЕ приняла резолюцию о создании международного механизма для выплат пострадавшим в результате войны

  •  22306 просмотра
ПАСЕ приняли резолюцию о создании спецтрибунала по россии

ПАСЕ приняли резолюцию о создании спецтрибунала по россии

  •  22306 просмотра

Новости Бизнеса

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

  •  23234 просмотра
БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  107177 просмотра
В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  110182 просмотра

Экономика

Парламент хочет внести некоторые изменения для ВПЛ в программе еОселя: что предлагают изменить

Парламент хочет внести некоторые изменения для ВПЛ в программе еОселя: что предлагают изменить

  •  16992 просмотра
Графики будут действовать в течение суток: как завтра в Украине будут выключать свет

Графики будут действовать в течение суток: как завтра в Украине будут выключать свет

  •  20264 просмотра
Руководитель ПриватБанка уходит с должности

Руководитель ПриватБанка уходит с должности

  •  77009 просмотра
Украина и Канада обновили соглашение о свободной торговле

Украина и Канада обновили соглашение о свободной торговле

  •  28390 просмотра
Конфискация активов подсанкционных лиц: в Минюсте рассказали, сколько средств уже взыскано в Украине

Конфискация активов подсанкционных лиц: в Минюсте рассказали, сколько средств уже взыскано в Украине

  •  20169 просмотра

Киев

Пожар в Деснянском районе Киева потушили

Пожар в Деснянском районе Киева потушили

  •  1252 просмотра
В Деснянском районе Киева произошел масштабный пожар

В Деснянском районе Киева произошел масштабный пожар

  •  11043 просмотра
В столичном отеле нашли труп атташе посольства США

В столичном отеле нашли труп атташе посольства США

  •  17396 просмотра
С 27 июня в Киеве из-за жары ограничат движение грузовиков

С 27 июня в Киеве из-за жары ограничат движение грузовиков

  •  16852 просмотра
В Киеве автомобиль наехал на ребенка на нерегулируемом переходе - полиция

В Киеве автомобиль наехал на ребенка на нерегулируемом переходе - полиция

  •  15285 просмотра