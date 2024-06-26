Российская армия обстреливает Херсон: в городе слышны взрывы
Киев • УНН
В Херсоне раздаются взрывы - российская армия обстреливает город с временно оккупированного левого берега, жителей призывают перейти в более безопасные места.
Взрывы раздаются в Херсоне. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
"В Херсоне раздаются взрывы! Армия рф с временно оккупированного левого берега обстреливает прибрежные зоны города", - сообщил Мрочко.
Он призвал жителей перейти в более безопасные места и держаться подальше от окон.
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