російська альпіністка 11 днів провела на піку Перемоги в Киргизстані й загинула

Ексклюзив
09:24 • 5488 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
07:11 • 7408 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
05:50 • 12624 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 50044 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 52458 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 29339 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 53677 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34329 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 35874 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 26528 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Україна атакує російські нафтові об'єкти – незабаром планує відправити "Фламінго" до росії - ЗМІPhoto24 серпня, 00:24 • 17375 перегляди
На території курської АЕС виникла пожежа: що відомоVideo24 серпня, 00:49 • 3334 перегляди
У Республіці Сербській запланували референдум щодо вироку суду Боснії і Герцеговини проти Додіка24 серпня, 01:20 • 5176 перегляди
Суми під атакою ворожих БпЛА: що відомо24 серпня, 01:39 • 11024 перегляди
Кількість страт росіянами українських військовополонених різко зросла - ISW24 серпня, 02:03 • 13980 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
05:50 • 12606 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 50026 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 32318 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 44989 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 33807 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Карні
Андрій Єрмак
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Канада
Німеччина
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 35869 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 22676 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 24171 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 26883 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 33745 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Нафта
ATACMS
Крилата ракета
КАБ-500

російська альпіністка 11 днів провела на піку Перемоги в Киргизстані й загинула

Київ • УНН

 • 78 перегляди

російська альпіністка наталія наговіцина загинула на піку Перемоги в Киргизстані. Її тіло планують евакуювати після стабілізації погодних умов.

російська альпіністка 11 днів провела на піку Перемоги в Киргизстані й загинула

російська альпіністка наталія наговіцина загинула після 11 днів перебування на висоті близько 7 тисяч метрів на піку Перемоги в Киргизстані. Тіло альпіністки планують евакуювати лише після стабілізації погоди, пише УНН із посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

Ії тіло зможуть забрати з 7 тисяч метрів лише тоді, коли нормалізуються погодні умови для можливості підняти вертоліт на висоту. Також рятувальна група, яка мала забрати тіло італійця, який рятував росіянку, відкликана з висоти 4,5 тисячі метрів

- йдеться у повідомленні.

Жінка 11 днів перебувала при температурі -26 без їжі та води під скелею "Птах". У неї був із собою тільки пальник, спальний мішок і рваний намет.

Група наташі (вона та 3 чоловіка) піднялася на вершину, при спуску зірвався учасник і потяг наташу через що вона отримала перелам ноги. наташі поставили намет на 7200, і знесилені, змерзлі учасники вирушили вниз

- повідомив у своїх соцмережах учасник експедиції.

Доповнення

наталія наговіцина загинула практично на тій самій висоті, де чотири роки тому помер її чоловік. На піку Хан-Тенгрі його паралізувало, і вона залишалася з ним до останнього. А коли їх прийшли визволяти рятувальники, змогли евакуювати лише жінку. Врятувати чоловіка не вдалося.

83 загиблих та п'ятеро зниклих безвісти в горах Італії за місяць: масовий туризм став смертельною пасткою04.08.25, 03:27 • 49611 переглядiв

Альона Уткіна

Новини СвітуПодії
Киргизстан