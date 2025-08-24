російська альпіністка 11 днів провела на піку Перемоги в Киргизстані й загинула
російська альпіністка наталія наговіцина загинула на піку Перемоги в Киргизстані. Її тіло планують евакуювати після стабілізації погодних умов.
російська альпіністка наталія наговіцина загинула після 11 днів перебування на висоті близько 7 тисяч метрів на піку Перемоги в Киргизстані. Тіло альпіністки планують евакуювати лише після стабілізації погоди, пише УНН із посиланням на російські "ЗМІ".
Деталі
Ії тіло зможуть забрати з 7 тисяч метрів лише тоді, коли нормалізуються погодні умови для можливості підняти вертоліт на висоту. Також рятувальна група, яка мала забрати тіло італійця, який рятував росіянку, відкликана з висоти 4,5 тисячі метрів
Жінка 11 днів перебувала при температурі -26 без їжі та води під скелею "Птах". У неї був із собою тільки пальник, спальний мішок і рваний намет.
Група наташі (вона та 3 чоловіка) піднялася на вершину, при спуску зірвався учасник і потяг наташу через що вона отримала перелам ноги. наташі поставили намет на 7200, і знесилені, змерзлі учасники вирушили вниз
Доповнення
наталія наговіцина загинула практично на тій самій висоті, де чотири роки тому помер її чоловік. На піку Хан-Тенгрі його паралізувало, і вона залишалася з ним до останнього. А коли їх прийшли визволяти рятувальники, змогли евакуювати лише жінку. Врятувати чоловіка не вдалося.
