российская альпинистка 11 дней провела на пике Победы в Кыргызстане и погибла
российская альпинистка наталья наговицына погибла на пике Победы в Кыргызстане. Ее тело планируют эвакуировать после стабилизации погодных условий.
российская альпинистка наталья наговицына погибла после 11 дней пребывания на высоте около 7 тысяч метров на пике Победы в Кыргызстане. Тело альпинистки планируют эвакуировать только после стабилизации погоды, пишет УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Детали
Её тело смогут забрать с 7 тысяч метров только тогда, когда нормализуются погодные условия для возможности поднять вертолет на высоту. Также спасательная группа, которая должна была забрать тело итальянца, спасавшего россиянку, отозвана с высоты 4,5 тысячи метров
Женщина 11 дней находилась при температуре -26 без еды и воды под скалой "Птица". У неё был с собой только горелка, спальный мешок и рваная палатка.
Группа наташи (она и 3 мужчины) поднялась на вершину, при спуске сорвался участник и потянул наташу, из-за чего она получила перелом ноги. Наташе поставили палатку на 7200, и обессиленные, замёрзшие участники отправились вниз
Дополнение
Наталья Наговицына погибла практически на той же высоте, где четыре года назад умер её муж. На пике Хан-Тенгри его парализовало, и она оставалась с ним до последнего. А когда их пришли вызволять спасатели, смогли эвакуировать только женщину. Спасти мужчину не удалось.
