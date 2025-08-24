$41.220.00
Эксклюзив
09:24 • 7658 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
07:11 • 9226 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
05:50 • 13429 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 50842 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 52832 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 29468 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 53779 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 34363 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 36019 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 26539 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
российская альпинистка 11 дней провела на пике Победы в Кыргызстане и погибла

Киев • УНН

 • 602 просмотра

российская альпинистка наталья наговицына погибла на пике Победы в Кыргызстане. Ее тело планируют эвакуировать после стабилизации погодных условий.

российская альпинистка 11 дней провела на пике Победы в Кыргызстане и погибла

российская альпинистка наталья наговицына погибла после 11 дней пребывания на высоте около 7 тысяч метров на пике Победы в Кыргызстане. Тело альпинистки планируют эвакуировать только после стабилизации погоды, пишет УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

Её тело смогут забрать с 7 тысяч метров только тогда, когда нормализуются погодные условия для возможности поднять вертолет на высоту. Также спасательная группа, которая должна была забрать тело итальянца, спасавшего россиянку, отозвана с высоты 4,5 тысячи метров

- говорится в сообщении.

Женщина 11 дней находилась при температуре -26 без еды и воды под скалой "Птица". У неё был с собой только горелка, спальный мешок и рваная палатка.

Группа наташи (она и 3 мужчины) поднялась на вершину, при спуске сорвался участник и потянул наташу, из-за чего она получила перелом ноги. Наташе поставили палатку на 7200, и обессиленные, замёрзшие участники отправились вниз

- сообщил в своих соцсетях участник экспедиции.

Дополнение

Наталья Наговицына погибла практически на той же высоте, где четыре года назад умер её муж. На пике Хан-Тенгри его парализовало, и она оставалась с ним до последнего. А когда их пришли вызволять спасатели, смогли эвакуировать только женщину. Спасти мужчину не удалось.

Алена Уткина

Новости МираПроисшествия
Кыргызстан