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росіяни знову атакували маршрутку в передмісті Херсона

росіяни знову атакували маршрутку в передмісті Херсона

Київ • УНН

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Російські війська вдруге за два дні атакували з безпілотника 17-ту маршрутку в Антонівці, передмісті Херсона. Цього разу ніхто не постраждав, автобус належить КП "Херсонкомунтранссервіс".

Російські війська вдруге за два дні атакували з безпілотника одну й ту ж маршрутку в Антонівці, передмісті Херсона, ніхто не постраждав, повідомив у четвер голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, пише УНН.

Зранку в Антонівці російські окупаційні війська знову атакували з безпілотника 17-ту маршрутку, яка учора вже була пошкоджена. Цього разу, на щастя, ні водій, ні пасажири не постраждали

- написав Мрочко.

росіяни атакували з дрона автобус у передмісті Херсона: загинула жінка02.10.24, 12:06 • 13483 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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