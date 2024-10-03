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Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
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Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне снова атаковали маршрутку в пригороде Херсона

россияне снова атаковали маршрутку в пригороде Херсона

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 06:59  •  3853 просмотра

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Российские войска второй раз за два дня атаковали с беспилотника 17-ю маршрутку в Антоновке, пригороде Херсона. На этот раз никто не пострадал, автобус принадлежит КП «Херсонкомунтранссервис».

Российские войска второй раз за два дня атаковали с беспилотника одну и ту же маршрутку в Антоновке, пригороде Херсона, никто не пострадал, сообщил в четверг глава Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram, пишет УНН.

Утром в Антоновке российские оккупационные войска снова атаковали с беспилотника 17-ю маршрутку, которая вчера уже была повреждена. На этот раз, к счастью, ни водитель, ни пассажиры не пострадали

- написал Мрочко.

россияне атаковали с дрона автобус в пригороде Херсона: погибла женщина2 октября 2024, 09:06 • 11849 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон