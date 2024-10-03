россияне снова атаковали маршрутку в пригороде Херсона

Российские войска второй раз за два дня атаковали с беспилотника одну и ту же маршрутку в Антоновке, пригороде Херсона, никто не пострадал, сообщил в четверг глава Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram, пишет УНН.

Утром в Антоновке российские оккупационные войска снова атаковали с беспилотника 17-ю маршрутку, которая вчера уже была повреждена. На этот раз, к счастью, ни водитель, ни пассажиры не пострадали - написал Мрочко.

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