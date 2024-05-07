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росіяни вранці вдарили по Білозерці на Херсонщині: поранено жінку, є пошкодження

росіяни вранці вдарили по Білозерці на Херсонщині: поранено жінку, є пошкодження

Київ • УНН

 • 23672 перегляди

51-річна жінка отримала поранення, коли російські війська обстріляли село Білозерка в Херсонській області, пошкодивши десяток будинків.

російські війська сьогодні вранці обстріляли селище Білозерка Херсонської області, унаслідок чого поранення отримала 51-річна місцева жителька,яка їхала в маршрутці. Про це у вівторок повідомила Херсонська ОВА, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, ворожим вогнем пошкоджено десяток приватних будинків, більша частина з яких повністю залишилася без дверей, вікон та дахів. 

Постраждала 51-річна місцева жителька, котра їхала маршруткою. У неї діагностували вибухову травму та поранення шиї.

Потерпілу шпиталізували, їй надається меддопомога.

Нагадаємо 

У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 17 населених пунктів, у тому числі Херсон, пошкодивши житлові будинки, поціливши в адміністративну, офісну будівлі, газопровід, одна людина отримала поранення. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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