россияне утром ударили по Белозерке на Херсонщине: ранена женщина, есть повреждения

российские войска сегодня утром обстреляли поселок Белозерка Херсонской области, в результате чего ранения получила 51-летняя местная жительница, которая ехала в маршрутке. Об этом во вторник сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.

Детали

Как сообщается, вражеским огнем повреждены десяток частных домов, большая часть из которых полностью осталась без дверей, окон и крыш.

Пострадала 51-летняя местная жительница, которая ехала на маршрутке. У нее диагностировали взрывную травму и ранение шеи.

Пострадавшую госпитализировали, ей оказывается медпомощь.

Напомним

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 17 населенных пунктов, в том числе Херсон, повредив жилые дома, попав в административное, офисное здания, газопровод, один человек получил ранения.