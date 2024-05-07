Російський обстріл пошкодив газогін, один поранений на Херсонщині
Київ • УНН
У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши 2 багатоповерхівки, 16 приватних будинків, адміністративну будівлю, офісну будівлю, газопровід та приватні автомобілі, одна людина отримала поранення.
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 17 населених пунктів, у тому числі Херсон, пошкодивши житлові будинки, поціливши в адміністративну, офісну будівлі, газопровід, одна людина отримала поранення, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Іванівка, Благовіщенське, Дніпровське, Токарівка, Інженерне, Садове, Приозерне, Станіслав, Кізомис, Велетенське, Берислав, Республіканець, Шляхове, Новоолександрівка, Червоний Маяк та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в адмінбудівлю, офісне приміщення, газогін, а також приватні автомобілі.
"Через російську агресію 1 людина дістала поранення", - вказав Прокудін у Telegram.
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