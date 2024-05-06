Волонтер отримав поранення внаслідок атаки рф на Херсонщині

50-річний волонтер був поранений в результаті обстрілу російських військ в селі Львове Херсонської області, повідомили у понеділок у Херсонській ОВА, пише УНН.

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"Через російський обстріл Херсонщини постраждав волонтер. Учора ввечері окупанти вкрили вогнем околиці села Львове, що на Бериславщині. Під удар ворога потрапив 50-річний чоловік. Сьогодні зранку він звернувся до лікарні, де в нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення плеча", - повідомили в ОВА у Telegram.

Як вказано, постраждалому надали необхідну меддопомогу. Надалі він лікуватиметься амбулаторно.

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