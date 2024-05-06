На Херсонщині росіяни обстрілами пошкодили 11 будинків, поранили людину
Київ • УНН
Російські війська обстріляли житлові квартали кількох населених пунктів Херсонської області, пошкодивши будівлі та поранивши одну людину.
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли житлові квартали кількох населених пунктів Херсонської області, пошкодивши будівлі та поранивши одну людину, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем опинилися Придніпровське, Інженерне, Садове, Антонівка, Веселе, Берислав, Качкарівка, Шляхове, Кізомис, Львове, Велетенське, Дніпровське, Іванівка, Червоний Маяк, Зміївка та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків.
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