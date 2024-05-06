В Херсонской области россияне обстрелами повредили 11 домов, ранили человека

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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beryslavБерислав
khersonХерсон
Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  27207 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  205205 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  201219 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  202370 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  172234 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113063 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  128737 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126479 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119769 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115452 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

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Российские войска обстреляли жилые кварталы нескольких населенных пунктов Херсонской области, повредив здания и ранив одного человека.

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Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Российские ракетные удары и удары беспилотников повредили энергетическую инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях, вызвав перебои в электроснабжении и необходимость проведения аварийно-восстановительных работ.

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Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Из-за авиаудара рф по Харькову на Пасху уже 16 пострадавших

В результате авиаудара российской авиации по Харькову в Пасхальное воскресенье были травмированы 16 человек, повреждены жилые дома, автомобили и медицинское учреждение.

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Из-за авиаудара рф по Харькову на Пасху уже 16 пострадавших

В Днепропетровской области вражеский обстрел повредил линию электропередач, жертв нет

Атака вражеских беспилотников-камикадзе на Днепропетровщине повредила высоковольтную линию электропередач, но обошлось без жертв среди гражданского населения.

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В Днепропетровской области вражеский обстрел повредил линию электропередач, жертв нет

За сутки рф потеряла: 1040 человек, 5 танков, 34 бронемашины

За минувшие сутки россияне потеряли 1040 военнослужащих, в результате чего их общие потери с начала вторжения составили 475 300 человек, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Война •   •  15236 просмотра
За сутки рф потеряла: 1040 человек, 5 танков, 34 бронемашины

За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 120 авиационных атак, 89 залповых обстрелов

За минувшие сутки рф нанесла 2 ракетных, 120 авиационных ударов и 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

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За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 120 авиационных атак, 89 залповых обстрелов

За сутки рф 402 раза ударила по Запорожской области: без жертв

За минувшие сутки враг совершил 402 обстрела 11 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы.

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За сутки рф 402 раза ударила по Запорожской области: без жертв

За сутки враг трижды атаковал Николаевскую область, но пострадавших не зафиксировано

За минувшие сутки оккупанты трижды атаковали Николаевскую область, используя беспилотник-камикадзе и артиллерию, но обошлось без жертв.

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За сутки враг трижды атаковал Николаевскую область, но пострадавших не зафиксировано

ПВО сбила 12 из 13 российских беспилотников в Сумской области

В ночь на 6 мая украинская противовоздушная оборона уничтожила 12 из 13 российских ударных беспилотников "Shahed-131/136" в Сумской области.

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ПВО сбила 12 из 13 российских беспилотников в Сумской области

Сегодня День пехоты в Украине: роль пехоты в противодействии российской агрессии

Сегодня отмечается День пехоты Вооруженных сил Украины. Событие было учреждено указом президента в 2019 году. Дата празднования выбрана в честь того, что именно шестого мая 1648 года произошел переломный момент в битве под Желтыми Водами, в результате которого казацкая армия под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого разгромила польское войско.

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Сегодня День пехоты в Украине: роль пехоты в противодействии российской агрессии