В Херсонской области россияне обстрелами повредили 11 домов, ранили человека

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы нескольких населенных пунктов Херсонской области, повредив здания и ранив одного человека, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Приднепровское, Инженерное, Садовое, Антоновка, Веселое, Берислав, Качкаровка, Шляховое, Кизомис, Львово, Велетенское, Днепровское, Ивановка, Красный Маяк, Змиевка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 5 многоэтажек и 6 частных домов.

Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения - написал Прокудин в Telegram.

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