Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
российские авиаудары управляемыми бомбами нацелены на Херсонскую область
Враг атакует: активность тактической авиации противника в акватории Азовского моря
Панама избрала нового президента, который обещает экономические реформы и изменения миграционной политики
Смертельная авария в Одесской области: погиб водитель, травмирован 5-летний сын
российский обстрел повредил Преображенский кафедральный собор в Никополе
Мобилизованный россиянами местный житель убил 6 оккупантов на временно оккупированной территории
Министерство внутренних дел рф объявило в розыск бывших украинских министров Авакова и Стеця
Финляндия хочет построить завод по производству взрывчатки тротилового эквивалента в Европе
Al Jazeera осуждает закрытие своей деятельности в Израиле, назвав его "преступным актом"
В Сумах начаты работы по восстановлению электроснабжения после атак беспилотников
Популярные
Выявлена угроза применения баллистического вооружения
Украинские полярники показали морского леопарда, "загорающего" на льдине
Исследователи развернут ИИ для определения утраченных имен жертв Холокоста, к 2029 могут добавить 5 миллионов имен
Украинские дзюдоисты завоевали 4 медали на Кубке Европы среди юниоров
Переговоры в Египте о прекращении огня в Газе завершились, Израиль и ХАМАС пока остаются на своих позициях
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
российские авиаудары управляемыми бомбами нацелены на Херсонскую область
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что российские тактические самолеты запустили управляемые авиационные бомбы в Херсонской области.
Враг атакует: активность тактической авиации противника в акватории Азовского моря
В акватории Азовского моря наблюдается активность тактической авиации противника, что создает угрозу нанесения воздушных ударов.
Панама избрала нового президента, который обещает экономические реформы и изменения миграционной политики
Хосе Рауль Мулино победил на президентских выборах в Панаме, пообещав экономические реформы, проекты общественных работ и меры для решения проблем миграции и преступности.
Смертельная авария в Одесской области: погиб водитель, травмирован 5-летний сын
Водитель Ford погиб и его 5-летний сын получил травмы, когда водитель не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с деревом в Одесской области.
российский обстрел повредил Преображенский кафедральный собор в Никополе
Вражеская армия повредила Преображенский кафедральный собор в Никополе.
Мобилизованный россиянами местный житель убил 6 оккупантов на временно оккупированной территории
Местный житель, мобилизованный в вооруженные силы рф на временно оккупированной территории Украины, застрелил 6 российских оккупантов, которые активно обстреливали мирное население и выполняли преступные приказы.
Министерство внутренних дел рф объявило в розыск бывших украинских министров Авакова и Стеця
Бывшие украинские министры Арсен Аваков и Юрий Стець объявлены в розыск министерством внутренних дел рф.
Финляндия хочет построить завод по производству взрывчатки тротилового эквивалента в Европе
Финляндия стремится быстро построить завод по производству тротиловых взрывчатых веществ, чтобы обеспечить Европу этим стратегическим веществом из-за чрезвычайного дефицита.
Al Jazeera осуждает закрытие своей деятельности в Израиле, назвав его "преступным актом"
Медиа-сеть Al Jazeera решительно осуждает решение Израиля прекратить деятельность медиа в стране, назвав его "преступным актом", нарушающим права человека и свободу прессы.
В Сумах начаты работы по восстановлению электроснабжения после атак беспилотников
В Сумах начались работы по постепенному восстановлению электроснабжения после массированных атак вражеских беспилотников, повлекших отключение электроэнергии в части региона.