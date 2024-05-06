Волонтер получил ранения в результате атаки рф в Херсонской области

50-летний волонтер был ранен в результате обстрела российских войск в селе Львово Херсонской области, сообщили в понедельник в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Из-за российского обстрела Херсонской области пострадал волонтер. Вчера вечером оккупанты покрыли огнем окрестности села Львово, что на Бериславщине. Под удар врага попал 50-летний мужчина. Сегодня утром он обратился в больницу, где у него диагностировали взрывную травму и осколочное ранение плеча", - сообщили в ОВА в Telegram.

Как указано, пострадавшему оказали необходимую медпомощь. В дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.

В Херсонской области россияне обстрелами повредили 11 домов, ранили человека