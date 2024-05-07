Российский обстрел повредил газопровод, один раненый в Херсонской области

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 17 населенных пунктов, в том числе Херсон, повредив жилые дома, попав в административное, офисное здания, газопровод, один человек получил ранения, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

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По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Ивановка, Благовещенское, Днепровское, Токаревка, Инженерное, Садовое, Приозерное, Станислав, Кизомыс, Велетенское, Берислав, Республиканец, Шляховое, Новоалександровка, Красный Маяк и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 2 многоэтажки и 16 частных домов. Были зафиксированы попадания в админздание, офисное помещение, газопровод, а также частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения", - указал Прокудин в Telegram.

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