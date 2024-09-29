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росіяни вкрили вогнем Берислав на Херсонщині: поранено двох літніх людей

росіяни вкрили вогнем Берислав на Херсонщині: поранено двох літніх людей

Київ • УНН

 • 20692 перегляди

Внаслідок артобстрілу Берислава на Херсонщині поранено 70-річного чоловіка та 60-річну жінку. За добу російські війська обстріляли 22 населених пункти області, 4 людини загинули, 10 поранено.

У Херсонській області двоє літніх людей отримали поранення внаслідок ворожого артобстрілу Берислава, повідомили у неділю в ОВА, передає УНН.

окупаційна армія вкрила вогнем Берислав. Внаслідок артобстрілу постраждали двоє людей. Це - 70-річний чоловік та 60-річна жінка

- йдеться у повідомленні ОВА.

Зазначається, що постраждалі самостійно звернулись до лікарні. В них діагностували мінно-вибухові травми та контузії.

Медики надають їм допомогу.

Доповнення 

У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 22 населених пункти. Зокрема, окупанти поцілили в заклад культури, житлові квартали, 4 людини загинули, ще 10 поранено. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
beryslavБерислав
khersonХерсон

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