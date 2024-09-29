россияне обстреляли Берислав на Херсонщине: ранены двое пожилых людей

В Херсонской области двое пожилых людей получили ранения в результате вражеского артобстрела Берислава, сообщили в воскресенье в ОВА, передает УНН.

оккупационная армия обстреляла Берислав. В результате артобстрела пострадали два человека. Это - 70-летний мужчина и 60-летняя женщина - говорится в сообщении ОВА.

Отмечается, что пострадавшие самостоятельно обратились в больницу. У них диагностировали минно-взрывные травмы и контузии.

Медики оказывают им помощь.

Дополнение

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 22 населенных пункта. В частности, оккупанты попали в учреждение культуры, жилые кварталы, 4 человека погибли, еще 10 ранены.