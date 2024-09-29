россияне обстреляли Берислав на Херсонщине: ранены двое пожилых людей
Киев • УНН
В результате артобстрела Берислава на Херсонщине ранены 70-летний мужчина и 60-летняя женщина. За сутки российские войска обстреляли 22 населенных пункта области, 4 человека погибли, 10 ранены.
В Херсонской области двое пожилых людей получили ранения в результате вражеского артобстрела Берислава, сообщили в воскресенье в ОВА, передает УНН.
оккупационная армия обстреляла Берислав. В результате артобстрела пострадали два человека. Это - 70-летний мужчина и 60-летняя женщина
Отмечается, что пострадавшие самостоятельно обратились в больницу. У них диагностировали минно-взрывные травмы и контузии.
Медики оказывают им помощь.
Дополнение
В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 22 населенных пункта. В частности, оккупанты попали в учреждение культуры, жилые кварталы, 4 человека погибли, еще 10 ранены.