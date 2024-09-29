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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
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россияне обстреляли Берислав на Херсонщине: ранены двое пожилых людей

россияне обстреляли Берислав на Херсонщине: ранены двое пожилых людей

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 09:22  •  7125 просмотра

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В результате артобстрела Берислава на Херсонщине ранены 70-летний мужчина и 60-летняя женщина. За сутки российские войска обстреляли 22 населенных пункта области, 4 человека погибли, 10 ранены.

В Херсонской области двое пожилых людей получили ранения в результате вражеского артобстрела Берислава, сообщили в воскресенье в ОВА, передает УНН.

оккупационная армия обстреляла Берислав. В результате артобстрела пострадали два человека. Это - 70-летний мужчина и 60-летняя женщина

- говорится в сообщении ОВА.

Отмечается, что пострадавшие самостоятельно обратились в больницу. У них диагностировали минно-взрывные травмы и контузии.

Медики оказывают им помощь.

Дополнение 

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 22 населенных пункта. В частности, оккупанты попали в учреждение культуры, жилые кварталы, 4 человека погибли, еще 10 ранены. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
beryslavБерислав
khersonХерсон