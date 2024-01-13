росіяни вдарили по Веселому на Херсонщині, є травмований
Київ • УНН
російські війська обстріляли селище Веселе в Херсонській області, в результаті чого чоловік отримав осколкове поранення спини. Лікарі проводять операцію потерпілому.
російські окупанти вдарили по Веселому на Херсонщині. Чоловік отримав осколкове поранення спини. Про це УНН повідомляє з посиланням на Херсонську ОДА (ОВА).
окупанти вдарили по Веселому. Близько 16:30 ворог обстріляв село. До лікарні доставили 42-річного чоловіка. У нього осколкове поранення спини,
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Повідомляється, що зараз медики оперують постраждалого.
Нагадаємо
російські окупанти 13 січня зранку вдарили по Дніпровському на Херсонщині. Жінка отримала вибухову і черепно-мозкову травми, осколкове поранення гомілки.